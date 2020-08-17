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17.08.2020 - 09:30 | | İHA

Taksim’de turist kafilesindeki kıza araba çarptı

İstanbul Taksim’de Afganlı kafile turistik gezi yaptığı sırada yola fırlayan kız çocuğuna araba çarptı. İlk tedavisi ayakta yapılan küçük kız hastaneye kaldırılırken, Afganlı aile ile sürücü arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Taksim Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afgan turist kafilesi Taksim’de gezdiği sırada bir anlığına kafileden ayrılan kız çocuğu yola fırladı. Bu sırada Kazancı Yokuşu’nda seyir halinde olan 34 CGM 492 plakalı araç sürücüsü duramayıp kız çocuğuna çarptı.Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi ayakta yapılan küçük kız, daha sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

AİLE VE SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada küçük kızın ailesi ve kıza çarpan sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmayı yatıştıran polis ekipleri, sürücüyü ve küçük kızın ailesi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

 

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