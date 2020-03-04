TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin Soyal Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Bugün TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekimi gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan kura çekimi sonrası başvuru yapan adaylar TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklanmış değil. Sonuçların bu akşam ya da yarın ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI