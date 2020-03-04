MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
04.03.2020 - 12:20 |

TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Bugün saat 11.00'de Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi'nde Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi gerçekleşti. Binlerce kişi heyecanla kura çekimini takip ederken salonda bulunmayanlar ise şimdi TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor.

TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

 

TOKİ 100 bin Soyal Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Bugün TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekimi gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan kura çekimi sonrası başvuru yapan adaylar TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura sonuçları açıklanmış değil. Sonuçların bu akşam ya da yarın ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI

 

 

    Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı | İnşirah suresi anlamı ve faziletleri

    İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı | İnşirah suresi anlamı ve faziletleri

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber