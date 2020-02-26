Tutunamayanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Tutunamayanlar 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı

TUTUNAMAYANLAR 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İrem’in görüşmeme kararı sonrası onun gönlünü almaya çalışan Tarık, yeniden dergi işine sarılır. Tüm mahalleli seferber olup dergiyi çıkarabilmek için Tarık’a yardım eder. Fakat Tarık’ı kapıda başka zorluklar beklemektedir. Edebiyat dünyasının ileri gelenleriyle zıtlıklar yaşayan Tarık’ı bu bölümde zorlu kapışmalar beklemektedir. Tarık’a kırgın olan İrem, Tarık’ın gönlünü almasına izin verecek mi? Tarık, İrem’e kendini affettirebilecek mi? Yıldırım düştükten sonra Hicabi’nin davranışlarında değişimler görülür. Hicabi, garip davranmaya başlar. Ondaki bu değişimleri gören mahalleli ne yapacak? Onu bu haliyle kabullenebilecekler mi?



TUTUNAMAYANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Tutunamayanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



TUTUNAMAYANLAR 7. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



