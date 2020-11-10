Ukraynalı turistler yine 'Antalya' dedi

Yazıcı, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'u makamında kabul etti.

Ukraynalı turistlerin Antalya'ya ilgi gösterdiğini dile getiren Vali Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna'nın iki dost ülke olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının giderek arttığını belirten Yazıcı, "Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti. İnşallah pandemi dönemi sonrası dünya şehri Antalya'mızda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

"Antalya güvenli şehir"

Yazıcı, "Güvenlik ve sağlık konularında Antalya'mızda bütün önlemleri almaktayız. Burayı ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı bizim için önemli. Güvenli şehir Antalya'mızda Ukrayna vatandaşlarını misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Rustamov da Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.

Ukraynalıların Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Rustamov, "Türkiye bizim hem dostumuz hem de stratejik ortağımız. Antalya çok güzel bir şehir. Pandemi sonrası açılan uçuşlarla Ukraynalı turistlerin ilk tercihi Antalya oldu. Çünkü vatandaşlarımız da burada bütün pandemi önlemlerinin alındığını gördüler." ifadelerini kullandı.