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29.03.2020 - 16:54 | | DHA

Umreden dönenlerin tahliyesi ertelendi!

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

Umreden dönenlerin tahliyesi ertelendi!

Sağlık Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı.

14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların Bilim Kurulu kararıyla evlerine gönderilmesi bekleniyordu ancak tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

 

 

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