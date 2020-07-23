Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında okulların açılması ile ilgili yapılan hazırlıklar ve sonrasındaki süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar açılacak mı, okullar açıldığında ne gibi önlemler alınacak? Okullar açılınca uzaktan eğitim bitecek mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Durum salgının seyrine göre şekil alacak. MEB, bu konuda olası farklı senaryoları hazırladı.

Salgında riskin Milli Eğitim için hangi kriterlere dayandığına ilişkin düşünceleri sorulan Bakan Selçuk, "Geleceğe dönük bir kestirim yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu rakam o gün odur ama genel çizgiye baktığınızda dünyadaki gidişata da bakarak... Eğrinin düşüşüyle ilgili veriler, günler ve haftalar itibarıyla kendini gösteriyor. Kurban Bayramı var. Allah izin verirse bu bayramı da idrak edeceğiz. Bu bayramdan sonra maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaz ve çok büyük bir sıçrama olursa tablo değişir mi? Kararlar değişir mi? Değişir. Rakam konuşmuyoruz. Prensipler üzerinden konuşuyoruz. Sağlıkçılar bize ilkesel olarak dikkat etmemiz gerekenleri söylüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

OKUL SERVİSLERİNDE NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?

"Servis araçların günlük temizliğiyle alakalı her okulda bir salgın kurulu kurduk. Bu kurul ilçe, il düzeyinde... İl sağlık müdürlüğü temsilcisi... Okullarda da müdür yardımcısı ve öğretmenlerden bir kurul oluşuyor. Bunlar okulun sınıfları, kapı kollarının temizliği, tuvaletlerin temizliği, servis araçları, bahçedeki tertibatlar bunlarla alakalı kontrol listelerinde eksikler var mı yok mu buna bakacak. Servislerle alakalı elbette..."

Taşımalı eğitime de değinen Bakan Selçuk, "Taşımalı eğitim bizde çok ciddi miktarda. Bu taşımanın kontrolü ve azaltılması noktasında ne yapılabilir? Köy okullarıyla ilgili başka bir çalışmamız var. İlkokul çocuklarının köyünde eğitimine devam etmesi gibi başka hazırlıklarımız sürüyor. Bizim destek hizmetleri genel müdürlüğümüz var bu işlerle ilgilenen, onlarla servisçiler odası ve diğer ilgili temsilci kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı vesaire ayrı çalışma var. Orası da yürüyor. Netleşmedi. Sınıfın yarısı geleceği için servise yarısı binmiş oluyor. Salgın belli bir seviyede ve biz yarı zamanlı çalışmayı senaryo olarak hayata geçiriyorsak pazartesi-salı ise sınıfın yarısı var. Dolayısıyla serviste de yarısı var." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE

"Maskeyi, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Burada yıkanabilir bir maske standardımız var. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın standartları. O standartta çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. Onu da meslek liseleri yapıyor. Biz N95 de yapabiliyoruz. Zamanı gelince yeniden vereceğiz. Yıl içinde bir kere vermeyeceğiz. Öğrencilerin maske sorunu yok. Bizim beklentimiz öğrencilerin her yerde maskeli olması. Fakat bazı çocuklarımız ders dinlerken o mesafeyi koruyacak şekilde bazen nefes almakta zorlanan alerjik sorunları olan çocuklarımız var. Bunu da Bilim Kurulu'yla görüştük, LGS'deki standardı orada da getireceğiz. Gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptık."

Maske kullanımında yaş aralığı ve bilinçlendirme hususunda da çalışmaları olduğunu aktaran Selçuk, "Bizim hayat bilgisi derslerimiz var. Okullar açılır açılmaz bu ders bağlamında da genel olarak da bir uyum haftası diye bir hafta olacak. O gün ders işlenmeyecek. O hafta eğitim, farkındalığı geliştirme, bilinçlenme haftası olacak. Hangi sınıf ve hangi yaş grubunun hangi etkinliği yapacağı, hangi oyunu oynayacağı... Liselere de yapacağız. Bunu oyun yoluyla yapacağız. Bu tamamen grup oyunlarıyla olacak. Temassız oyunlar listesi var. Bunlar geçen pazar tarım işçilerinin çocuklarıyla beraberdim, tarlalarda onlarla oynadık. Bunla alakalı çok sayıda oyunumuz var." ifadelerini kullandı.

UZAKTEN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Selçuk, Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ve okulların kapanmasının ardından bir hafta içinde içerikleri de dahil olmak üzere 3 televizyon kanalı kurduklarını, bu süreçte uzaktan eğitim için TRT'nin desteğiyle 3 bin 358 program çektiklerini söyledi. Tek bir programın kurgusu ve montajıyla 5 günde hazırlandığına değinen Selçuk, çekimlerin İstanbul ve Ankara'daki 10 stüdyoda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Selçuk, ilk derslerin çekiminin ardından, deneme çekimlerini artırdıklarını, kameraya yatkın öğretmenleri bulduklarını ifade etti. Öğretmenlerin kamera karşısında doğru teknikleri kullanması için "Kamera Önü Öğretmenliği" adında bir de eğitim programı açtıklarını anlatan Selçuk, "Uzaktan eğitim okullar açılsa da devam edecek. Bırakmıyoruz. Okulda var olan bütün dersleri televizyonda da vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, program çekimlerinde görev alan yaklaşık 1000 kişiden oluşan teknik ekibin 674'ünün öğretmen olduğunu, bu ekibin gelecek yılın çekimlerine de başladığını bildirdi.

Selçuk, Yazar Asım Gültekin'in vefat haberini almaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Gültekin'in edebiyat alanında büyük katkıları olduğunu vurgulayan Selçuk, "Maddenin ve mananın bütünleştirici tabiatı üzerinde müthiş birikimi olan, tanıyanlar benim ne demeye çalıştığımı bileceklerdir, çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir örnek önümüzde. Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.