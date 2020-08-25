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25.08.2020 - 14:18 | | AA

Vezne ve güvenlik görevlisini darp eden kişi gözaltında!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan  olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü  tartışma çıktı.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre B.P. önce vezne görevlisine tokat  attı, ardından veznenin camını kırdı.

Bölgeye gelen özel güvenlik görevlileri tarafından hizmet binasının  dışına çıkarılmaya çalışılan şüphelinin savurduğu yumruk kadın güvenlik  görevlisine denk geldi.

Şüpheli B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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