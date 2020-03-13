Yakup'un katillerinin yakalanma anı drone ile görüntülendi!

Olay, 10 Mart Salı günü saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Tutka, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.

SINIRA 3 KİLOMETRE KALA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikletlerini bırakıp, yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisi, zanlıların Ermenistan'a kaçma ihtimaline karşılık bölgeyi kuşattı. Ekipler, sınırı drone ile tarayarak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. cinayeti işledikten 5,5 saat sonra, sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturmada, iki katil zanlısı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, katil zanlısı kardeşler A.K. ve S.K. 'tasarlayarak adam öldürme', babaları R.K. ise 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Olaydan sonra emniyet müdürlüğü katil zanlılarının nefes kesen görüntülerini basınla paylaştı. Drone ile yapılan takipte polisin zanlıları yakalaması saniye saniye görüntülendi.

A.K. ile S.K., emniyetteki ifadelerinde Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etmişti.