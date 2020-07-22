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22.07.2020 - 21:15 | | AA

Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.

Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti

 

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gültekin'in vefat haberini aldığını ve üzüldüğünü dile getirerek, "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

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