YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! YKS başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. 2020 yılında YKS sınavına girmeyi düşünen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunu incelemeye başladı. Yayımlanan kılavuzda adayların YKS başvuruların yapabilecekleri tarihlerin yanı sıra başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar belirtiliyor. Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavı üç farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Tüm adayların katılım sağlayacağı Temel Yeterlilik Testi'nin yanı sıra Lise'de eğitim aldıkları bölümlerden adaylar Alan Yeterlilik Testi'ne tabi tutulacak. Sosyal Bilimler, Sayısal veya Eşit Ağırlık olarak tabir edilen alanlar bu sınava göre değerlendirilecek. Bunun yanı sıra lise eğitimini Yabancı Dil üzerine yapan adaylar ise Yabancı Dil Testine tabi tutulacak.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adayların ne kadar başvuru ücreti ödeyeceği de belli olacak.

2020 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarından oluşuyor.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe gününden itibaren ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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