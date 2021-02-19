YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru 2021 ücreti nereye yatırılır, son gün ne zaman?

2020-2021 Eğitim yılının üniversite sınavı için başvuru alım süreci devam ediyor. Üniversite adayları, başvuru tarihleri kaçırmamak için arayışa geçiyor. Aynı zamanda YKS başvuru ücreti ne kadar sorusu da yoğun ilgi görüyor. Peki YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılması gerekiyor? İşte YKS başvuru son tarihi ve YKS başvuru ücreti ve yatırılması gereken bankalar...

YKS BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru işlemleri 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

2020-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2021-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2021-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2021-YKS Başvuru Ücreti: 25,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, %50 artırımlı olarak Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE ÜCRETİ

Geç Başvuru Günü : 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?



2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;



 Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

 TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

 TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.



Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

TL olarak yatıracaktır.



4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç). 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden bu puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanmak isteyenlerin, 2021-YKS başvurularını başvuru süresi içinde yapmaları ve başvuru ücretini yatırmaları zorunludur. Başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı hâlde başvuru ücretini yatırmayan adayların 2020-TYT sınav puanları ve sıralamaları, 2021-YKS ve buna dayalı değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin hiçbir aşamasında kullanılmayacaktır.



DİKKAT: 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

YKS NE ZAMAN 2021?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika



YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika