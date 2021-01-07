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07.01.2021 - 10:07 |

YKS ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından üniversiteye gitmek isteyen adayların katılım sağladı YKS 2021 için geri sayım sürüyor. Toplamda üç oturumda gerçekleşen YKS'ye 12. sınıf ve mezun olan adaylar katılabiliyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS tarihleri merakla araştırılıyor.

YKS ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu?

2021 yılının gelmesi ile birlikte yeni yılda uygulanacak sınavların tarihleri de araştırılmaya başlandı. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM Aralık ayında yapılacak sınavları ileri bir tarihe ertelemişti. YKS'nin 2021 yılı sınavları için de merak sürüyor. Bu yıl ilk kez sınava girecek olan adaylar YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS 2021'in tarihi henüz belli olmadı. YKS 2020 yılı sınavları Haziran ayında gerçekleşmişti. Sınav tarihlerinin ve başvurularının Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgınının sürecine göre belirleneceği öngörülüyor.

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