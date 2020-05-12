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12.05.2020 - 13:06 | | DHA

Yunanistan'ın geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, 2 can salı içindeki 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mayıs günü Dikili açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada, 2 can salı içinde olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31'i Kongo, 13'ü Afganistan, 6'sı Gambiya, 1'i Angola, 1'i Mali ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 53 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenlerin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği belirtildi.

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