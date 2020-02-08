Zümrüdüanka dizi konusu nedir, oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? 3. Yeni bölümde Serhat ve Zümrüt’ün aşkı ne olacak?
Zümrüdüanka dizisi 3. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka yeni bölümünde Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir? merak konusu. İzleyicilerin merakla araştırdığı Zümrüdüanka konusu nedir ve Zümrüdüanka dizi oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Cumartesi akşamları yayınlanan Zümrüdüanka dizisi 3. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka yeni bölümünde neler olacak? Zümrüdüanka dizi oyuncuları kimler? İşte Zümrüdüanla dizisinin konusu ve hakkında diğer merak edilenler...
ZÜMRÜDÜANKA DİZİ KONUSU NEDİR? 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt’ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır. Azimet’in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Öte yandan Ülfet’in hesapsızca hareketleri Rüstem’i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır. Zümrüt, Serhat’ın kalbini tekrar kazanabilecek midir? Serhat yüreğinin sesine dur diyebilecek midir? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?
ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Zümrüdüanka dizisi Nevşehir Ürgüp'de çekiliyor.
ZÜMRÜDÜANKA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
SERHAT DEMİRKAN (ALP NAVRUZ)
ZÜMRÜT KULOĞLU (CEREN YILMAZ)
Abbas Demirkan Selim Bayraktar
Saniye Arsoy Sebahat Kumaş
Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu
Adil Demirkan Umut Karadağ
Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan
Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan
Nevcihan Demirkan Elif Çakman
Meliha Kuloğlu Miray Akay
Suhandan Demirkan Pelin Abay
Latif Demirkan Barış Küçükgüler
Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler
Songül Kuloğlu Ebrar Baba
ZÜMDÜRÜANKA FRAGMAN