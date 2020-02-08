Zümrüdüanka dizi konusu nedir, oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? 3. Yeni bölümde Serhat ve Zümrüt’ün aşkı ne olacak?

Cumartesi akşamları yayınlanan Zümrüdüanka dizisi 3. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka yeni bölümünde neler olacak? Zümrüdüanka dizi oyuncuları kimler? İşte Zümrüdüanla dizisinin konusu ve hakkında diğer merak edilenler...

ZÜMRÜDÜANKA DİZİ KONUSU NEDİR? 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt’ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır. Azimet’in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Öte yandan Ülfet’in hesapsızca hareketleri Rüstem’i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır. Zümrüt, Serhat’ın kalbini tekrar kazanabilecek midir? Serhat yüreğinin sesine dur diyebilecek midir? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zümrüdüanka dizisi Nevşehir Ürgüp'de çekiliyor.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

SERHAT DEMİRKAN (ALP NAVRUZ)

ZÜMRÜT KULOĞLU (CEREN YILMAZ)

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Saniye Arsoy Sebahat Kumaş

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Adil Demirkan Umut Karadağ

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

Songül Kuloğlu Ebrar Baba

ZÜMDÜRÜANKA FRAGMAN