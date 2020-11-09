Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Anestezi altında bulunan bir hastanın gözü kulağı olarak hizmet veren ameliyathane personelleri, hızlı ve tempolu bir çalışma ortamında hizmet verirler. Hastaya odaklı ve birlikte çalışmaya elverişli bir bölüm olan ameliyathane hayati risklerin bulunduğu bir ortamdır.



Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir?



Sağlık sektörü her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Sağlık sektöründe yalnızca doktor ve hemşire değil pek çok yardımcı personele de ihtiyaç giderek artış göstermektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya ameliyathane hizmetleri bölümü sektöre yardımcı eleman kazandırmaktadır. Mezunlar ameliyathanede bulunan tüm cihazları kullanma konusunda da deneyim kazanma olanağı bulurlar.



Ameliyathane hizmetleri bir önlisans bölüm programıdır. Bölümün amacı ise; hizmet verilecek ameliyathane birimleri içerisinde ameliyat önce ve sonrasında yapılması gerekenleri bilen kişiler yetiştirmektir. Disiplinli çalışmayı seven, sorumlulukların bilincinde ve sağlık sektörüne merakı olan kişilerin tercih edebileceği bölümler arasındadır.



Ameliyathane Hizmetleri Dersleri Nelerdir?



İş olanakları açısından son yıllarda giderek artan bir talebe sahip olan bölüm mezunlarının avantajı sağlık alanında atamaların yoğun olarak yapılması olarak görülebilir. Dikey geçiş olanakları ve atamalar düşünüldüğünde tercih edilebilecek orta seviyeli bölümlerden bir tanesidir. İlerleyen aşamalarda daha farklı bölümlere geçiş aşaması için bir ön hazırlık olarak da tercih edilebilir. Ameliyathane hizmetleri bölümü iki yıllık eğitim veren bir bölümdür. Mezunların kısa yoldan iş hayatına atılmasını kolaylaştırır. 4 dönem halinde verilen dersler ise;

Ameliyathane uygulamaları

Ameliyathane teknolojileri

Anesteziye giriş

Enfeksiyon hastalıkları

Mikrobiyoloji

Cerrahi hastalık bilgileri

Sağlıkta iletişim teknikleri

Sağlıkta kalite ve akreditasyon uygulamaları

Sağlık hizmetleri yönetim bilimleri

Stres yönetimi

Uygulamalı reanimasyon teknikleri gibi pek çok dersten iki yıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Dersleri başarılı bir şekilde bitirmek suretiyle amaliyathane hizmetleri önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Dikey geçiş yapmak suretiyle de; hemşirelik, acil yardım afet yönetimi, sosyal hizmetler, sağlık yönetim adli tıp teknikerliği gibi bölümlere de geçiş sağlayabilirler.



Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Mezunu Ne Yapar?



Mezun bireyler sağlık alanında hizmet vermeye hazır hale gelirler. Açılan sınavların ardından sıklıkla sağlıkta yapılan atama avantajlarından yararlanmak suretiyle kamuda çalışma olanağı bulurlar. Çalıştıkları ameliyathane sorumluları altında hizmet veren ameliyathane hizmetleri bölümü mezunları doktorlara yardımcı personel olarak görev yaparlar. Ameliyathane hizmet teknikeri adı verilen bu kişiler doktorların yönlendirmesi doğrultusunda ameliyat süresi ve sonrasında görevlerini yerine getirirler.



Mezunlar başta üniversite hastaneleri olmak üzere tüm özel, eğitim ve araştırma, devlet hastanelerinde hizmet verme olanağı bulurlar. Ameliyat önce ve sonrası için gerekli tıbbi teçhizatın hazırlanmasından, ameliyathane alet bakımına ve temizliği, ameliyat sırasında ekibe yardımcı olmak, ameliyatın ardından alet ve cihazların hijyeni, cihazların periyodik bakımları ve onarımı, ameliyat işlemleri sırasında gerekli kayıtların tutulması gibi pek çok işte sorumluluk alırlar. Çalışma ortamları kapalı, temiz, iyi aydınlatılmış, çoğu zaman uzun süre ayakta kalmayı gerektirir.