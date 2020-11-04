Anestezi Doktoru Nedir, Nasıl Olunur? Anestezi Doktorluğu Mezunu Ne İş Yapar?



Anestezi doktoru, anestezi uygulamasının yanı sıra ameliyatı etkileyen tüm süreci yakından takip eder.



Anestezi Doktoru Nasıl Olunur?



Anestezi doktoru genellikle anestezi teknikerliği ile karıştırılıyor. Anestezi teknisyeni olmak için 2 yıllık bir ön lisans programından mezun olmak yeterli iken Anestezi doktoru olmak için ise, 6 yıl boyunca tıp fakültesinde eğitim almak ve Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 4 yıl boyunca da uzmanlık eğitimi almanız gerekir. Ancak alacağınız 10 yıllık bir eğitimin sonucunda Anestezi doktoru olabilirsiniz.



Anestezi Doktorluğu Mezunu Ne İş Yapar?



Anestezi doktorlarının yapması gereken başlıca görev ve sorumluluklar şu şekildedir;

Anestezi uygulanması planlanan hastanın durumunu değerlendirmek,

Hasta ameliyat için uygun değilse ameliyata hazır hale gelmesini sağlamak için bir tedavi uygulamak,

Hastaların ağrı ve acı duymalarını önlemek,

Hastanın ameliyat için en uygun pozisyonda yatarak ameliyata girmesini sağlamak,

Yoğun bakımdaki hastaların bakım ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmek

Hastaların başka bir odaya alınmasını ya da polikliniğin ardından hastanın taburcu edilebilecek kadar iyi ve sterilize olup olmadığını incelemek

Cerrahi işlem süresi boyunca anestezi miktarını ve hastanın genel durumunu kontrol altında tutmak

Anestezi öncesi, sırası ve sonrasında hastanın durumunu incelemek, karşılaşılabilecek komplikasyon ve yan etkilere karşı önlem almak

Tıbbı teknisyen, hemşire ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını koordine etmek

Tıbbi konulardaki bilgisini geliştirmek ve araştırmalar yapmak

Genel hastanın fiziksel durumunu değerlendirmek

Hastayı incelemek, tıbbi öyküsünü almak, diğer tıbbi prosedürler ve cerrahi sırasında oluşabilecek risk, komplikasyon ve tanı testlerini uygulamak

Anestezi Doktoru Olmak için Aranan Nitelikler



Anestezi doktoru, cerrahi işlem sırası, esnası ve sonrasında hastanın durumunu inceleyen ve yakından takip eden hekimdir. Anestezi doktorunun konsantrasyonu yüksek ve çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Anestezi doktoru olmak için taşımanız gereken nitelikler ise;

Yoğun stres altında çalışabilmek

Çok iyi bir el ve göz koordinasyonuna sahip olmak

Uzun süre ayakta kalabilecek ve yorgunluğa dayanabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak

Problem çözme ve doğru karar verebilme becerisine sahip olmak

Anestezi Doktorunun Çalışma Saatleri ve Maaşı Nasıldır?



Ameliyatların yönetimini çoğu konuda tamamen anestezi doktoruna aittir. Anestezi uzmanları genellikle 24 saat ameliyathanededir. Cerrahi ekip ise sadece hastası olduğu zaman ameliyathaneye gelir. Anestezi doktorları haftanın beş günü sekiz saat mesaisini ameliyathanede geçirir.



Anestezi doktorlarının günlük 8 saat çalışması bulunur. Anestezi doktorlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Fakat nöbetlerle birlikte çalışma süresi en çok 48 saat olabilir. İnsan hayatı için kritik bir görev üstlenen anestezi doktoru tüm mesai saatini ameliyathanede geçirir.



İşe yeni başlayan anestezi doktorları, özel sektörde 10 bin TL kadar maaş alabiliyor. Daha deneyimli olan anestezi doktorları ise, 30-40 bin TL arası maaş alma imkanı buluyor. Devlet kurumlarında anestezi doktorlarının aldığı maaşlar ise, devlet memurlarına göre belirleniyor.