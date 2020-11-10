Biyolog Nedir, Nasıl Olunur? Biyologluk Mezunu Ne İş Yapar?

Biyologlar, ülkemize büyük katkı sağlayan ve önemli araştırmalar yapan bilim insanlarıdır.



Biyolog Nasıl Olunur?



Biyolog, olabilmek için öncelikle lise öğrenimini bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek 4 yıllık biyoloji bölümünü bitirmeniz gerekiyor. 4 yıllık eğitimin sonucunda ise, biyolog unvanı ile mezun olabilirsiniz. Fakat dilerseniz üniversite bünyesinde kalarak yüksek lisans yapabilir ve akabinde de akademisyen olmaya hak kazanabilirsiniz.



Biyokimya teknikerliği, Laboratuvar Teknolojisi, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü gibi ön lisans programlarından mezun olduktan sonra DGS’na girerek 4 yıllık biyoloji bölümünü bitirdikten sonra da biyolog olabilirsiniz. Bu bölümde sayısal ağırlıklı dersler gösteriliyor.



Biyologluk Mezunu Ne İş Yapar?



Biyologların görev yapabileceği pek çok çalışma alanı vardır. Biyologların görevleri ise çalıştıkları alana göre farklılık gösterir. Gelecekte biyolog mesleği daha çok tercih edilecek. Araştırma alanında görev yapan kişilerin başlıca görevleri şunlardır;

Canlıların özelliklerini incelemek ve özelliklerine göre canlıları gruplandırmak

Canlıların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak

Radyoaktif vs kimyasal maddelerin canlılar üzerinde verdiği zararları araştırmak ve tespit edilen zararlı maddeleri sınıflandırmak

Biyolog araştırma alanları hariç olmak üzere uygulama alanlarında da çalışmalar yapar.

Uygulama alanında araştırma yapan biyologların görevleri ise;

Kimyasal ve radyoaktif canlılara zarar verebilecek maddeler üzerinde araştırma yaparak bu maddeleri sınıflandırmak

Canlılara ait kan ve idrar gibi maddeleri inceleyerek bu maddelerin yapılarını tespit etmek

Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengeyi yeniden sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar yapmak

Tarım alanlarında ve içme suları ile ilgili deneyler yapmak

Virüs, bakteri ve parazit gibi zararlı maddeler üzerinde çeşitli deneyler yapmak

Biyolojik farklılıkların çok olduğu yerlerde müze ve doğa tarihinin oluşması için karar veren kurumlar ile birlikte çalışmak

Turizm alanlarında, il ve ilçelerde, fabrikaların ekolojik dengeye ve çevreye verdiği zararları araştırmak, bu araştırmalarda bilirkişilik yapmak, rapor hazırlamak, raporları ilgili kurumlara iletmek ve teknik eleman olarak gözetim yapmak.

Biyologların Çalışma Alanları



Biyologlar, devlet kurumlarında ya da özel kuruluşlarda geniş bir çalışma yelpazesine sahip bulunuyor. Tıp, çevre, gıda, eczacılık, Çevre ve Sağlık Bakanlığı, fen fakültesi ve özel sektörde de ilaç ve besin endüstrisi için üretim yapan özel yerlerde görev alabilirler. Biyologların çalışma alanları oldukça geniştir. Herhangi bir nükleer tesisi, ilaç sektörü, arıtma tesisi gibi pek çok alanda çalışma fırsatı yakalayabilirler. Bunun yanında biyologlar, formasyon eğitimi alarak biyoloji öğretmenliğine de başvuru yapabilirler.



Biyologların Sahip Olması Gereken Nitelikler

Görme bozukluğu olmamalıdır.

Dikkatli ve konsantrasyon problemi olmamalıdır.

Bilime ve biyolojiye merakı olmalıdır.

Doğaya ve canlıya değer veren, canlılarla iç içe yaşamayı seven bir karaktere sahip olmalıdır.

Araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olmalıdır.

Bilim için biyolog çok önemlidir. Yeni deneyler yapar ve canlılar üzerinde araştırmalar yürütür.

Ülkemizdeki canlı çeşitliliğinin korunmasında büyük bir öneme sahiptir.