Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Denizcilik faaliyetleri ile ilgili işlerde görev almak isteyen kişiler mutlaka bu görevin inceliklerini, profesyonel alanlarını ve teknolojik yönlerini bilmelidir. Özellikle gemi yönetimi ve gemi finansmanı deniz hukuk alanlarında kendini geliştiren kişiler bu bölümden yetkin bir kişi olarak mezun olabilirler.



Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Nedir?



Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, gemi yönetimi, deniz hukuku, lojistik, gemi ile ilgili finansman ya da tedarik zinciri yönetimi konularında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir bölümdür. Bu bölümü okuyan kişiler özellikle gemi faaliyetleri konusunda çeşitli bilgilere sahip profesyonel kişiler haline gelir.



Bölüm içerisinde denizcilik işletmelerinden, denizcilik faaliyetlerine gemi finansmanından, insan kaynakları yönetimine kadar pek çok konu ile ilgili bilgiler verilir. Bu bölüm eğitim programı olarak 4 yıllık bir lisans programına tabii tutulur. Bu bölümden mezun olan kişiler doğrudan deniz işletmeleri yönetiminde görev alabilir ve denizcilik faaliyetlerini de üst mevkilerde görevlendirilir.



Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, denizcilik ile ilgili yönetimsel faaliyetleri kapsamaktadır. Bu nedenle finans, hukuk, işletme gibi alanlarda kişilerin bilinçli ve yetkin kişiler haline dönüştürülmesi amaçlanır. Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü içerisinde doğrudan profesyonel yönetimi ait eğitimler mevcuttur. Bu eğitimlerin pek çoğu teorik eğitimler şeklinde olmaktadır. Bölüm içerisinde verilen dersler arasında şunlar vardır;

- İktisat,

- Gemicilik,

- Deniz işletme ekonomisi,

- Deniz taşımacılığı,

- Deniz ticaret hukuku,

- Yönetim ve organizasyon,

- Denizde güvenlik,

- Uluslararası lojistik.



Bu derslerin her biri deniz üzerinde ya da denizcilik faaliyetlerinde kişilerin yönetimsel olarak doğru eğitimi almasını amaçlamaktadır. 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca bu derslere ek olarak farklı derslerde görülmektedir.



Denizcilik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



4 yıllık denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler hem denizcilik hem de ulaştırma alanlarda faaliyet gösteren firmalarda görev alabilirler. Hem özel hem de kurumsal ya da kamu kurumlarında görev alan bu mezunlar genellikle görev alanı olarak limanlarda ya da gemi yapım şirketlerinde çalışmaktadır. Eğer mezun olan kişi devlet kuruluşlarında çalışmak istiyorsa öncelikle kamu personeli seçme sınavına girmesi gerekir.



Bu sınavdan sonra isteyen kişiler sınav sonucuna göre devlet kurumlarında da çalışmaya başlayabilirler. Genel olarak bölümden mezun olan kişiler ise;

- Ulaştırma Bakanlığı,

- Limanlar,

- Lojistik Firmaları,

- Deniz Taşımacılığı Firmalarında görev alırlar.



Denizcilik Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi



Eşit ağırlık puanına göre öğrenci kabul eden bu bölüm 4 yıllık bir programdır. 4 yıllık yani 8 yarıyıllık eğitim boyunca öğrencilere hem yönetim olarak hem de gemi faaliyetleri olarak çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimler sonucunda öğrenciler profesyonel kişiler olarak mezun olabilirler. Mezun olduktan sonra geniş bir çalışma alanına sahip olan bölüm içerisinde maaşlar da oldukça yüksektir.