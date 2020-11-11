Elektronik Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Elektronik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik Mühendisliğini okumak için, ÖSYM'nin her yıl yaptığı AYT ve TYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. ÖSYM’nin tercih sayfasına bakmanız ve gitmek istediğiniz Üniversitenin: taban puanının, kaç net yapmak gerektiğini ve başarı sıralamasının kaç olduğuna dikkat etmeli ve ona göre tercih etmeniz gerekmektedir. 4 yıl eğitim süresi bulunan Elektronik Mühendisliğinin birde isteğe bağlı hazırlık yıllı mevcuttur.

Hazırlık yıllı İngilizcenizin hangi seviyede olduğunu ölçen bir yıldır. Ancak hazırlık okuyan bir öğrenci, bu bölümü minimum 5 yılda bitirmektedir. Elektronik Mühendisliği bölümünü okuyan bir öğrenci, 2 yarıyıldan itibaren girdiği yabancı dil sınavında başarılı olması ile yurt dışında Erasmus yapma imkanı bulunmaktadır. Ancak Erasmusun hangi ülkelerde yapıldığı ya da yapılacağı öğrencisi olduğunuz Üniversite tarafından belirlenmektedir. Bu bölümü bitirip mezun olanlara Mühendis denir.

Elektronik Mühendisi Bölümü Nedir?

Elektronik Mühendisi, elektronik devrelerini ve sistemlerini birbiri ile bağlantılı bir şekilde oluşturarak, aktif elektrik elemanlarını doğru bir şekilde kullanan kimsedir. Ayrıca elektronik ile ilgili alanlarda projeler yapan bir meslektir. Bu bölümü okumak için Fizik, Kimya ve Matematik gibi derslere hakim olmak gerekir.

Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Elektronik Mühendisliği bölümünü okuyan bir öğrencini 6 yarı yılda aldığı ve mezun olmak için başarılı bir şekilde vermesi gereken dersler şunlardır;

Fizik ( 1. Yarıyıl)

Kimya ( 1. Yarıyıl)

İngilizce 1 (1. Yarıyıl)

İngilizce 2 (2. Yarıyıl)

Kimya Laboratuvarı (1 Yarıyıl)

Matematik 1 ( 1. Yarıyıl)

Matematik 2

Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 (1.Yarıyıl)

Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2

Atatürk ilke ve İnkılapları Tarihi 1

Elektrik Mühendisliğine Giriş

Fizik 2

Fizik laboratuvarı

Lineer Cebir

C Programlama Dili

Elektromanyetik Alan Teorisi

Olasılık ve İstatistik

Devre Analizi

Diferensiyel Denklemler

Türk Dilli ve Edebiyatı

Analog ve sistemler 1

Sinyaller ve sistemler

Mikro işlemciler

Devre Analizi 2

Elektrik Makineleri 1

Elektrik Makineleri 2

Güç Elektroniği 1

Güç Elektroniği 2

Güç Analiz Sistemleri

Kontrol Sistemleri 1

Kontrol Sistemleri 2

Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik Mühendisleri mezun olduktan sonra özel ya da kamu kuruluşlarında geniş bir iş imkanı onarı beklemektedir. Bu bölümün mezunları elektronik alanında ki bir projenin başlangıcından bitimine kadar olan aşamaları tamamlamakla birlikte, bu projeyi test etmektedir. Hemen hemen bütün elektronik cihazları ya da makinaları elektronik sorunlarını çözebilmektedir.

Elektronik Mühendisliği Bölümü İş Olanağı Nelerdir?

Elektronik Mühendisliği mezunu olan bir kişi hem kamu hem de özel kuruluşlarda iş bulma olayına sahiptir. Günümüz teknoloji çağı olması ve bu çağda bulunan bütün teknolojilerin elektronik sistemlere sahip olması, bu mesleğin iş olanağını artırmaktadır. Kamu kurumlarına atanmak için KPSS şartı bulunduğu için, bu bölümün mezunları daha çok özel kuruluşlara kayma eğilimindedir. Çünkü özel kurumlarda oldukça iş imkanı geniş bir meslektir.