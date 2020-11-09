Elektronörofizyoloji Teknikeri Nedir, Nasıl Olunur? Elektronörofizyoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronörofizyoloji teknikeri, hastanelerde görev yaparlar. Özellikle MSS problemlerinden meydana gelen hastalıkların teşhis edilmesi için nörofizyolojik ölçüm cihazını kullanırlar.



Elektronörofizyoloji Teknikeri Nedir?



Elektronörofizyoloji teknikeri Merkezi Sinir Sistemi (MSS) problemlerinden meydana gelen hastalıkların kolay bir şekilde teşhis edilmesi için nörofizyolojik ölçümler yapılır. EEG, EMG ve PSG gibi tüm bu cihazları uzman hekimlerin denetiminde kullanan ve yönlendiren kişiye elektronörofizyoloji teknikeri denilmektedir.



Bu teknikerler aynı zamanda cihazların temizliği ve bakımı ile de ilgilenebilirler. Hasta kayıtlarını tutan elektronörofizyoloji teknikeri aynı zamanda kayıtların düzenli şekilde arşivlenmesini de sağlar. Bunun yanı sıra cihazlar ile ilgili her türlü problemin çözülmesinde de önemli bir rol oynanır.



Elektronörofizyoloji Teknikeri Ne İş Yapar?



Elektronörofizyoloji teknikeri genellikle hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışır. Bazı hastalıkların teşhisinde kullanılan, EEG, EMG ve PSG gibi cihazları kullanan elektronörofizyoloji teknikeri bu çekimlerin doğru bir şekilde yapılmasında görevlendirilirler. Aynı zamanda beyin sapında olan uyarılma ile ilgili genel potansiyeller doğrultusunda analizler yapar. Buna bağlı olarak hasta kayıtlarını da düzenli bir şekilde tutan elektronörofizyoloji teknikeri diğer uzman hekimler ile işbirliği halinde olurlar.



Elektronörofizyoloji Teknikeri Nasıl Olunur?



Elektronörofizyoloji teknikeri olabilmek için belli başlı eğitimler alınması gerekir. Bunun için sağlık memurluğu, acil tıp teknisyenliği, biyomedikal ve cihaz teknolojisi gibi bölümlerden mezun olmak gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler ön lisans programı olan elektronörofizyoloji bölümü için sınavsız geçiş hakkı kazanmış olurlar. Bunda mezuniyet puanı, okul türü ve diploma tarihleri gibi detaylar da önem taşımaktadır.



Öğrenciler de bu bölüme kontenjan sayısına göre yerleştirilirler. Özellikle lise ve buna benzer okullardan mezun olanlar YKS sınavına girerler. Sınavdan ise uygun puan alındıktan sonra elektronörofizyoloji teknikeri olmak için tercih yapılır. Bu bölüme yerleşmek isteyen meslek lisesi öğrencilerine de öncelik verilmektedir. Üniversiteye girildiğinde iki yıllık eğitim süresinde fizik, anatomi, fizyoloji, nöroloji, farmakoloji gibi dersler öğrenilir.



Elektronörofizyoloji Teknikerinin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?



Sağlık sektöründe her bir görev çok önemlidir. Bu görevlerde bulunan kişiler diğer tüm hastalıkların tedavisinde birbirini tamamlarlar. Hastanelerde merkezi sinir sistemi problemleri nedeni ile ortaya çıkan hastalıkların doğru tespitinin yapılması çok önemlidir. Bu hastalıkların tespit edilmesinde nörofizyolojik ölçümler çok önemli bir yer alır.



Nörofizyolojik ölümler ile birlikte hastalık ve hastalığın detayları belirlenir. Bu ölçümler neticesinde EEG, EMG, PSG gibi çekimler yapılır. Bu çekim sonuçları ise doğru bir şekilde raporlanır. Çıkan raporlar ise uzman hekimlere gönderilir. Çıkan sonuçlara göre ise hekimler tarafından uygun tedavi yöntemi kullanılır. Bunun yanı sıra tedavi aşamasında da dikkat edilecek bazı detaylar olur.



Elektronörofizyoloji teknikeri olabilmek için uygun eğitimler alınmalıdır. Bu eğitimler ile birlikte mesleki anlamda bilgi birikimi de yüksek olur. Aynı zamanda sağlık kuruluşlarında da EEG, EMG ve PSG gibi ölçümlerin yapılması çok önemlidir. Bu ölçümlerin ise doğru bir şekilde raporlanması sağlanır. Çıkan raporlar hekimlere gönderilir.