Binlerce sesli kitap bir arada
Dinlebi pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olacağı 31 Aralık tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli program kapsamında kullanıcılar 2000’e yakın sesli kitabı sınırsız dinleyebilecek.
Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Dinlebi Sesli kitap platformu dört günü keyifli bir serüvene dönüştürüyor. Binlerce yeni karakter, binlerce hikâyenin içinden süzülerek dinleyiciyle buluşuyor.
31 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Bütün yıl üyelerine sunduğu binlerce sesli kitaplarıyla kullanıcıların özellikle son dönemde evdeki günlerini keyifle geçirmesini sağlayan platform, yılbaşı özel içerikleriyle 2020’nin son günlerinde de üyelerini unutmuyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam seçki, dinleyenleri karantinanın kasvetli dünyasından alıp yeni dünyalara götürecek. Pandemi etkisiyle son dönemde kısıtlanan hayatlara ilham olacak kitaplar, dinleyen herkese yepyeni dünyalara yolculuk deneyimini sunacak.