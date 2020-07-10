DasDas Açık Hava kapılarını açıyor

DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul’daki yerinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlanan oturma düzeni ve alınan önlemlerle kapılarını geçtiğimiz haftalarda açtı. DasDas Avlu’da DasDas Mutfak’ın leziz menülerini misafirleriyle buluşturan mekan, her hafta sonuna özel dj performanslarıyla gelenlere eğlenceli saatler sunuyor.

Temmuz’la birlikte aylardır tiyatroya hasret kalan sanatseverler DasDas Açık Hava’da nefes bulacaklar. DasDas Sahne’nin kapalı gişe oyunlarından ‘Joseph K.’, ‘Güle Güle Diva’ ve ‘Timsah’ sosyal mesafe düzeniyle özel olarak hazırlanan açık hava alanında sahnelenecek. Hafta sonu da minik misafirlerine ev sahipliği yapacak mekan ‘Uyku Nereye Kaçar’, ‘Göçebe’, ‘Pi Hanım’ın Tarifsiz Kurabiyeleri’, ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ gibi birçok sevilen DasDas Çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak.

Sinema salonlarının da tam olarak hizmete açılamadığı bugünlerde açık hava gösterimleri yeniden ilgi görmeye başladı. DasDas Açık Hava’da Ataşehir’de biraz olsun bu eksikliği gidermek için sinema gecelerinde hem gişede ilgi gören filmleri hem de yurtdışı festivallerinde başarı kazanmış yapımları seyirci karşısına çıkaracak. Programda ‘Eltilerin Savaşı’ ve ‘Karakomik Filmler 2’ gibi gişe filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Emin Alper’in son filmi ‘Kız Kardeşler’ gösterilecek.