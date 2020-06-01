Documentarist 10 filmle çevrimiçi

Festival yönetimi, bu yıl 13. Documentarist’i yine sinema salonlarında bir araya gelerek kutlamayı dilediklerini belirterek, bu yaz yalnızca çevrimiçi bir gösterim düzenleyeceklerini duyurdu. “Ev Yapımı” Documentarist başlığıyla, 6-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek çevrimiçi seçki, Documentarist’in geçmiş programlarından seçilmiş 10 filmden oluşacak. Gösterilecek filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.