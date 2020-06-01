01.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Documentarist 10 filmle çevrimiçi
Her yıl haziran ayında İstanbul’da düzenlenen belgesel festivali Documentarist, bu yıl pandemi nedeniyle festivalin yılsonuna ertelendi ve bu ay çevrimiçi gösterimlerle izleyicisiyle buluşacak.
Festival yönetimi, bu yıl 13. Documentarist’i yine sinema salonlarında bir araya gelerek kutlamayı dilediklerini belirterek, bu yaz yalnızca çevrimiçi bir gösterim düzenleyeceklerini duyurdu. “Ev Yapımı” Documentarist başlığıyla, 6-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek çevrimiçi seçki, Documentarist’in geçmiş programlarından seçilmiş 10 filmden oluşacak. Gösterilecek filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.