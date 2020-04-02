02.04.2020 - 16:48 |
Göksel Instagram canlı yayınında
Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik Konserleri” serisine Instagram üzerinden online devam ediyor. Türk pop müziğinin başarılı yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 4 Nisan Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından sevenleriyle buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada takipçileri saat 21:00’de başlayacak ve 45 dakika sürecek konseri evlerinden canlı izleyebilecek. Konser, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
Tarih: 4 Nisan 2020, Cumartesi
Saat: 21:00
Adres: IG @yapikredibomontiada