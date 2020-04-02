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02.04.2020 - 16:48 |

Göksel Instagram canlı yayınında

Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik Konserleri” serisine Instagram üzerinden online devam ediyor. Türk pop müziğinin başarılı yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 4 Nisan Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından sevenleriyle buluşacak.

Göksel Instagram canlı yayınında

Yapı Kredi bomontiada takipçileri saat 21:00’de başlayacak ve 45 dakika sürecek konseri evlerinden canlı izleyebilecek. Konser, 24 saat boyunca hesapta kalacak.

 

Tarih: 4 Nisan 2020, Cumartesi

Saat: 21:00

Adres:  IG @yapikredibomontiada

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