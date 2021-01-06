06.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İlk kez online Gaga dersleri
MDTistanbul & Beyhan Murphy ile İstanbul İsrail Konsolosluğu işbirliğinde, Türkiye’de ilk defa online Gaga dersleri yapılıyor. Gaga; Batsheva Dans Topluluğu’nun artistik eski artistik direktörü dünyaca ünlü koreograf Ohad Naharin tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilmiş bir hareket lisanı olup, Naharin’in dansçılarıyla iletişim kurma amacı ve hareket araştırmacılığı üzerine süregelen bir kaynağa dayanıyor.
Uzun yıllardır dünyada neredeyse bir akım haline gelmiş olan Gaga, gerek profesyonel dansçılar gerekse dansçı olmayanlar tarafından bütün dünyada ilgiyle takip ediliyor.
İsrail Konsolosluğu tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta olan bu dersler, hepsi dünyaca ünlü Batsheva Dans Topluluğu’nda çalışmış olan Gaga eğitmenleri Guy Shomroni, Beatrice Larriveé, Rani Lebzelter, ve Hillel Kogan tarafından verilecek. 9 ve 10 Ocak ile 16 ve 17 Ocak’ta zoom üzerinden aktive edilecek olan atölyeler; profesyonel dansçılar ve dansçı olmayanlar için iki ayrı gruplama şeklinde yapılacak.