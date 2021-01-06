İlk kez online Gaga dersleri

Uzun yıllardır dünyada neredeyse bir akım haline gelmiş olan Gaga, gerek profesyonel dansçılar gerekse dansçı olmayanlar tarafından bütün dünyada ilgiyle takip ediliyor.



İsrail Konsolosluğu tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta olan bu dersler, hepsi dünyaca ünlü Batsheva Dans Topluluğu’nda çalışmış olan Gaga eğitmenleri Guy Shomroni, Beatrice Larriveé, Rani Lebzelter, ve Hillel Kogan tarafından verilecek. 9 ve 10 Ocak ile 16 ve 17 Ocak’ta zoom üzerinden aktive edilecek olan atölyeler; profesyonel dansçılar ve dansçı olmayanlar için iki ayrı gruplama şeklinde yapılacak.



