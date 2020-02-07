Motivasyonumuz müziğimizi herkese gösterebilmemizde

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

37 yıl önce başlayan bir yolculuk. Neler hissediyorsunuz?

Evet, uzun ama çok faydalı bir yolculuk. Hala ilk konserlerimizi hatırlıyorum ve sanki dün gibiydi: Bugün neyi başarabildiğimiz ve ne kadar ilerlediğimizle gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz. Kolay bir yol olmadı ancak bizi gerçekten mutlu eden şey üzerinde çalışabildiğimiz için çok şanslı olduğumuz doğrudur.

Çingene kökleriniz ve Katalan ruhu... O coğrafya sizi nasıl besledi?

Çingenelerin ellerinde bir gitarla doğduklarını söylenir, doğrudur. Çingene olduğum için şanslıyım. Bunun yanı sıra mükemmel bir kombinasyon oluşturan Katalan köklerine sahip olmak da çok güzel. Büyükanne ve büyükbabamızın bize müzik ve flamenko dünyası hakkında öğrettiklerinden gurur duyuyoruz. Çocukluğumdan beri ailemin evimizdeki eğlencelerde şarkılarla büyüdüm. Bu, müzik yapma şeklimizi açık bir şekilde etkiledi.

Pek çok kez İstanbul'a geldiniz. Burada çok seviliyorsunuz. Sizce bu sevginin nedeni ne olabilir?

Çok teşekkürler. Tüm Akdeniz ülkeleri arasında büyük bir bağlantı olduğuna inanıyorum: deniz ve kıyı; İnsanlarının zihniyeti. Bütün bunlar, Türk vatandaşları, Gipsy Kings ve flamenko arasında büyük bir bağlantı olmasını sağlıyor.

Birlikteliğinizi nasıl koruyorsunuz? Bu çok önemli bir nokta olsa gerek...

Aile olarak çalışmak benim için önemlidir. Sevgili dinleyicilerimizin desteğini hissetmeyi seviyorum. Sahneye çıktığımızda aramızda eşsiz bir bağlantı var. Bence bu gösterilerimizin anahtarı: beraber olmak, sorunları unutmak ve sahnede sadece bir olmak.

Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya'yı kapsayan çok geniş kapsamlı bir turnedesiniz. Bu uzun yolculukta en büyük motivasyonunuz ne oluyor?

Biz tüm dünyayo gezebildiğimiz için çok şanslıyız. Ana motivasyonumuz müziğimizi herkese gösterebilmektir; pozun her köşesinde flamenko dinleyebilir. Birkaç kez söylediğim gibi, örneğin, Hindistan gibi de dinleyicilerimiz şarkılarımızı biliyor, dilimizi bilmese bile. Bu çok değerli bir şey.

16 Şubat'ta Zorlu PSM'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacaksınız. Onları nasıl bir konser bekliyor? İletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Konserlerimizdeki temel amacımız, dinleyicilerin 90 dakikalığına tüm sorunlarını unutmasıdır. Çoğu insan gösterimizi kimsenin dans etmeyi ve şarkı söylemeyi bırakamayacağı gerçek bir parti olduğunu biliyordur. Bu bizim ana mesajımız: sorunları evde bırakın ve eğlenmeye hazır olun.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr