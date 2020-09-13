Okyay’a Venedik’ten Grand Prize

Yakın bir gelecekte Türkiye’de geçen film, kentsel dönüşüm ekseninde gelişen distopik bir anlatıyı takip ediyor. “Küçük Kara Balıklar” (2013) adlı kısa kurmacası ve “Sulukule Mon Amour” (2016) adlı belgeselde imzası olan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı “Hayaletler”, aynı zamanda bu yıl Türkiye’den Venedik programında yer alan tek film olma özelliğine sahip. “Hayaletler”, senaryosunun yazım aşamasında Selanik Film Festivali’ne paralel olarak gerçekleştirilen Cross-Roads Co-Production’da iki ödül kazanmıştı