“PSM Sessions Join & Blend presents konserleri 25 Aralık'ta

Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serileri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. “PSM Sessions // Join & Blend presents: Bedük, Gus Emmett, Thousand Fingers” ile beş saatlik müzik ziyafeti 25 Aralık’ta Zorlu PSM Youtube kanalında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Londra’dan Türkiye’ye uzanacak 5 saatlik müzik ziyafeti…

Join & Blend’in katkılarıyla hayata geçirilen seri kapsamında; besteleriyle ve çaldığı setlerle bir müzikal hikâye anlatıcısı olarak kabul edilen Londra merkezli Türk DJ Thousand Fingers, türleri kusursuz bir şekilde birleştirme tutkusuyla müziğine hayat veren Gus Emmett ve Türkiye’de müzik dünyasına yepyeni bir açılım ve soluk getirerek popüler müzikte kendi kulvarını oluşturan, lokomotif isimlerden biri olan Bedük’ün unutulmaz performansları seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hem göze hem de kulağa hitap eden 5 saatlik bu unutulmaz performansları kaçırmamak için 25 Aralık saat 22.00’den itibaren Zorlu PSM Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Programın detayları ise şu şekilde;