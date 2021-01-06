Ufuk Beydemir'den John Lennon performansı

Gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerden biri olan John Lennon’un klasikleşmiş yeni yıl şarkısı “Happy Xmas (War Is Over)” ı seslendiren Ufuk Beydemir, başarılı yorumuyla hem Türk hem de uluslararası dinleyicileri ve aynı zamanda tüm The Beatles sevenlerine çok özel ve anlamlı bir yeni yıl hediyesi sundu.

Yönetmenliğini Ali Demirel’in üstlendiği çalışmada Ufuk Beydemir’e geri vokallerde Zilan Küçükbalaban, Öykü Tutku Keskin, İrem Büşra Bayır ve Dorukhan Öner eşlik etti.

Noel atmosferinin sunulduğu videoda tarzıyla da hayranlık uyandıran Ufuk Beydemir’in performansı İKSV YouTube kanalında yayında!