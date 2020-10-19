Zeytinburnu Mozaikleri 22 Ekim’de sempozyumla tanıtılacak

Yıllarca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na ev sahipliği yapan Kazlıçeşme’deki tarihi binada bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen Zeytinburnu Mozaikleri, 22 Ekim 2020’de Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın düzenleyeceği bir sempozyumla tanıtılacak. Bir mekanda dört farklı zamanın kalıntılarının üst üste olduğu çok katmanlı bu buluntulardan yola çıkılarak, farklı zamanlardaki kültür, gelenek ve değerlerin konuşulacağı sempozyumun açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yapacak. Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın’da açılış konuşmalarında değerli bilgiler paylaşacak.Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve Ömer Arısoy’un birlikte gerçekleştirecekleri mozaik atölyesi sonrasında birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı sempozyum başlayacak.

SEMPOZYUMDA NELER KONUŞULACAK?

Kazlıçeşme Sanat’ta yapılacak ve üst üste olan çok katmanlı bu buluntunun tarihini, ait olduğu her katmanın temsil ettiği kültür, gelenek ve değerlerin anlatılacağı sempozyumda üç farklı oturum yapılacak. ‘Zeytinburnu ve Kazı Alanı Tarihçesi’ başlığını taşıyan ve Y. Mimar Dr. Olcay Aydemir’in başkanlığında yapılacak ilk oturumda Arkeolog Nezih Başgelen tarihsel yarımadadaki mozaik bulgularına genel olarak değinecek. İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Şevket Dönmez ön tarihi dönemde tarihi yarımada ve yakın çevresinin arkeolojisini anlatırken, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal İstanbul’da bulunan mozaiklerden bahsedecek. Kadir Has Üniversitesi’nden Prof.Dr. Füsun Alioğlu’nun başkanlığını yürüteceği, “Kent Arkeolojisi ve Zeytinburnu’nun Kent İçindeki Önemi” başlığını taşıyan oturumda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof.Dr. Nurcan Yazıcı Metin, inşa süreci ve tarihiyle Zeytinburnu Demir Fabrikasını, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Emrah Kahraman restorasyon projesi çalışmaları sırasında mozaiklerin nasıl tespit edildiğini, Uludağ Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mustafa Şahin ise mozaiklerin kent açısından önemini aktaracak.

Prof.Dr Şevket Dönmez’in başkanlığındaki son oturumun konusu ise ‘Çok Katmanlılık ve Kültürel Mirasın Korunması’. Bu oturumda kültürel miras ve geleceğe aktarımı konusunda konuşacak Prof.Dr. Füsun Alioğlu’nu, ‘Bizans’tan Osmanlıya Zeytinburnunda Çok Katmanlı Mekanlar’ başlıklı konuşmasıyla Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ve dünyadaki çağdaş yaklaşımlar ve Türkiye’de ele alış biçimlerini anlatacak olan Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi’nden Y. Mimar Celâleddin Çelik takip edecek.

ÇOK KATMANLI BULUNTU

Zeytinburnu Mozaikleri’nin bulunduğu, 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık binası olarak kullanılan tarihi yapının olduğu alan, mozaiklerin ait olduğu Geç Roma-Erken Bizans döneminin ardından aslında uzunca zaman savaş meydanıydı. 18’inci yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde ise Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında Halil Paşa tarafından askeri hastane olarak tahsis edildi. Daha sonra subay çocukları için yurt, askerlik şubesi, tanzim satış yeri ve ardından 25 yıl Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet etti.

Belediye yeni binaya taşınınca da üç yıl süren bir restorasyon süreci başladı. Restorasyon sırasında M.S. 5. yüzyıl olduğu sanılan Roma dönemi mozaiği bulundu. Mozaik camdan bir koruma altına alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ancak mozaik motiflerinden devamının bina dışında olabilme ihtimali Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un dikkatini çekti. Kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda hem müsteşar hem de bakan yardımcısı olarak uzun süre görev yapmasının da etkisiyle mozaiğin eksik parçalarının olabileceğini düşünerek kazılar yeniden başlatıldı. Bahçe kısmında kazıların devam ettiği tarihi bina ise Kazlıçeşme Sanat adıyla ziyaretçilere açıldı. Devam eden kazılar bitince bina aynı zamanda bir mozaik müzesi niteliği de taşıyacak.