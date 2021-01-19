Hentbol Nasıl Oynanır? Hentbol Kuralları Ve Saha Ölçüleri Nelerdir?

Farklı ve heyecanlı bir spor olan hentbol son derece keyifli bir spor türüdür. Hem oynaması hem de izlemesi fazlasıyla keyif veren bir spordur. Elle oynanması ise ilgi çekici bir spor olmasını sağlamıştır. Hem bayanlar için hem de erkekler için oynanabilen bir spordur.



Hentbol Nasıl Oynanır?



Hentbol sporu futbola çok benzemektedir. En önemli fark ise hentbolun elle oynanmasıdır. Bu yüzden hentbolu el futbolu diye tabir edebiliriz. Hentbolun amacı, takımınızla beraber uyum içinde çalışarak elinizdeki topu karşı kaleye gol olarak atmaktır. 12 kişilik kadrolarla oynanan hentbolda ayak ve diz altı kısımlar top ile temas etmemelidir.



Sahada 6 oyuncu ve bir kaleci bulunmalıdır. Topu el yardımıyla karşı kaleye gol olarak atmanız gerekmektedir. Hareketli bir spor olmasından dolayı oyuncuların iyi bir kondisyonu olması lazımdır. Sakatlık yaşanmaması için oyuna başlamadan önce ısınma hareketleri yapılır.



Hentbolun Kuralları Nelerdir?

● Oyun hava atışı yapılarak başlatılır.

● Sahada 7 as oyuncu ve 5 yedek oyuncu olacak şekilde 12 kişi bulunur.

● Kaleci hariç tüm oyuncular topa sadece elle temas edebilir.

● Bir oyuncu topu en fazla 3 saniye içinde elinden çıkarmalıdır.

● Topu elinde bulunduran oyuncu en fazla 3 adım atabilir.

● Savunma oyuncuları kendi yarı alanını savunarak rakibi yaklaştırmamaya çalışır.

● Top bir oyuncunun elindeyken diğer oyuncular topa dokunamaz.

● Maç süresi ise erkeklerde 30, kadınlarda ise 25 dakikadan oluşan iki yarı şeklindedir.

● İki devrede en çok gol atan takım maçon galibi olmaktadır.

● Galip gelen takım 2 puan alırken beraberlik olursa 1 puan verilir.

● Oyuncular müsabaka içerisinde kalecinin bulunduğu alana giremez. Goller bu alan dışından atılmalıdır.

● Faul yapan oyuncu 2 dakika boyunca oyuna dahil edilmez ve yerine kimse alınmaz.

Hentbol Saha Ölçüleri Nelerdir?



Hentbol sahasının uzunluğu 40 metredir. Sahanın genişliği ise 20 metredir. Yani hentbol sahası dikdörtgen biçiminde olmaktadır. Alanın ortasında sahayı bölen uzun bir çizgi bulunur. Kaleler ise 3 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindedir. Kaleye 9 metre mesafede ise serbest atış çizgisi yer almaktadır. Penaltı atışı ise kaleye 7 metre mesafeden yapılmaktadır.