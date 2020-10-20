Pişti Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Pişti toplamda 52 kağıttan oluşan iskambil destesi ile oynanan bir oyundur. 2 kişi veya 4 kişi ile oynanabilir. Pistinin başlangıcı oldukça önemlidir.



Pişti Nasıl Oynanır?



Pişti oyunu her oyuncuya 4 kağıt dağıtılması ile başlar. Ortaya ise dört kart konulur. Bunlardan üçü kapalı dördüncü kart ise açık haldedir. Daha sonra oyuncular sırası ile ellerinde bulunan ve uygun olan kartı yere koyar. Eğer oyuncular ortada bulunan kartlardan birisi ile aynı değerde kartı atar ise tüm desteyi alır. Bunun dışında J yani joker kartını atar ise yine tüm desteyi alır. Tur döndüğü zaman yerde tek bir kart bulunur iken oyunculardan birisi aynı rakama olan kartı atar ise pişti yapmış sayılmaktadır.



Pişti oyununda oyuncuların ellerindeki tüm kartlar bitince oyun bitmiş sayılır. Oyun sonunda oyuncuların ellerindeki kartlar toplanır ve hesaplamaya göre kazanan belirlenir.



Bu oyun 52 desteden oynanır ve genellikle skor sayısı 101 olarak kabul edilir. Fakat bu skor sayısı oyuncuların isteklerine göre değişebilmektedir.



Oyun Kuralları



Pişti oyunu oynanır iken bazı kurallara uymak gerekir. Özellikle oyunda oyuncular için oynama süresi oldukça önemlidir. Ayrıca kartları dağıtan kişi oyunu başlatır ve soldan sağa doğru ilerlenir.



Bunun dışında oyunda desteği dağıtan kişinin solunda bulunan oyuncu desteyi ortadan keser. Kesilen destede oyuncunun eline Joker kağıdı gelir ise desteyi kesen kişi joker kağıdını alabilir. Eğer farklı bir kart gelir ise bu kart destenin sonuna eklenir.



Ayrıca pişti oyununda dağıtım kuralları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki dağıtıcı oyuncu desteden ilk dört kağıdı çeker ve 3 tanesini kapalı 4. kartı ise açık bir şekilde koyar. Ayrıca kartlar dağıtılırken sağ taraftan başlanmalıdır.



Pişti Oyun Taktikleri



Pişti oyununda uygulanabilecek pek çok taktik bulunmaktadır. Pişti oyununun taktiklerinde dağıtıcı joker ve valenin nerede olduğuna dikkat edebilir. Böylece rakiplerin eline bu kartlar verilmemiş olunur. Ayrıca dağıtıcının sağında oturmak daha mantıklı olabilir. Çünkü oyun dağıtıcının her zaman sağından başlamaktadır.



İskambil kartlarını karan kişi joker ve valeyi en alta koyabilir. Bu durumda en alta konulan kartlar sayesinde kartlar tükenmeye başladığı zaman joker ve valeyi kendine dağıtmış olacaktır.