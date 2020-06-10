Corona dÃ¶neminde ev iÃ§i ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼rseniz ne yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

GÃ¼nlÃ¼k hayatta Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸey pandemi dÃ¶neminde daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r oldu.Â Ä°nsanlar gÃ¶rmezden geldiÄŸi her ÅŸeyi etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nme fÄ±rsatÄ± buldu. Uzun uzun hayatÄ±nÄ±n muhasebesini yapmaya baÅŸladÄ±.

Hayat, katlanmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z,Â sanki orada yokmuÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyi bir bir yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze vurmaya baÅŸladÄ±.ÂBu sadece kendimizle ilgili bir durum deÄŸil, karÅŸÄ±mÄ±zdaki arkadaÅŸÄ±mÄ±z, eÅŸimiz dostumuzun da geÃ§irdiÄŸi bir dÃ¶nem.Â Â

Aile olmanÄ±n verdiÄŸi birliktelik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k duygularÄ±nÄ±n yanÄ±nda aile iÃ§inde birbirimizden ne kadar uzak yaÅŸamlarÄ±mÄ±z olduÄŸunu da fark ettik.Â Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, sosyal medyanÄ±n,Â genel gÃ¼ndemin aslÄ±nda aile iÃ§inde sevgimizi, duygularÄ±mÄ±zÄ± ne kadar etkilediÄŸini ve bu duygularÄ± nasÄ±l iletemediÄŸimizi acÄ± olarak tattÄ±k.

Her evde aynÄ±sÄ± olmamakla birlikte birÃ§ok konuda aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±k ve sÃ¼rtÃ¼ÅŸme,Â sÃ¶zlÃ¼ taciz, ev iÃ§i mobbing ve sonuÃ§ta ÅŸiddet ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan birÃ§ok Ã¶rnek oluÅŸtu etrafÄ±mÄ±zda.

Bir birimizi anlamak yerine en ilkel iletiÅŸim aracÄ± olan ÅŸiddet kullanarak kolayÄ±na kaÃ§tÄ±k.Â Elbette kolayÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± her ÅŸey olup bittikten sonra kabuÄŸumuza Ã§ekilip kendimizi deÄŸerlendirirken anladÄ±k ama iÅŸ iÅŸten geÃ§miÅŸti zaten.

Sadece laf kavgasÄ± ile bitmeyen,Âfiziksel ÅŸiddet hikÃ¢yeleri normal hale gelmeye baÅŸladÄ±.Â Åžiddetin normal hale gelmesi ve kanÄ±ksanmasÄ±, rol model olarak seÃ§ilmesi asÄ±l sorun olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

Åžiddete uÄŸramak elbette Ã§ok zor bir durum yalnÄ±z; bu sizin korumasÄ±z tek baÅŸÄ±nÄ±za olduÄŸunuz anlamÄ±na gelmiyor.Â Hem ev iÃ§inde hem de kanuni olarak yapabileceÄŸiniz o kadar Ã§ok ÅŸey var kiâ€¦

Elbette eÅŸinizle veya ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kiÅŸiyle konuÅŸup birbirinizi anlayacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekilde konuyu Ã§Ã¶zmek en gÃ¼zeli ama bu ÅŸiddetin olmadÄ±ÄŸÄ± veya bunun bir suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor.

Toplum olarak genelde bu gibi konularÄ±n aile iÃ§erisinde kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir eÄŸilim olsa da kanuni haklarÄ±nÄ±zÄ±n olduÄŸu ve kendinizi savunacaÄŸÄ±nÄ±z birÃ§ok yol olduÄŸunu bilmek ve daha sonra baÅŸÄ±nÄ±za gelecek baÅŸka bir olayÄ±n Ã¶nlemini almak iÃ§in belli kÃ¼Ã§Ã¼k bilgilere sahip olmanÄ±n faydasÄ± var.

Aile iÃ§inde veya dÄ±ÅŸarÄ±da kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet meydana geldiÄŸinde kanunen muhatabÄ±nÄ±z Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±.Â BÃ¶yle bir durumda yakÄ±nÄ±nÄ±zdaki polis- jandarma karakoluna, kaymakamlÄ±k-valilik, belediyelerin aile birimlerine Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na baÅŸvurabileceÄŸiniz gibi Åžiddeti Ã–nleme Merkeziâ€™ne de baÅŸvurabilirsiniz.

Bunun yanÄ± sÄ±ra, evden Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlarda ise, gÃ¼nÃ¼n her saatinde Alo 183 Aile, KadÄ±n, Ã‡ocuk, Ã–zÃ¼rlÃ¼ Ve Sosyal Hizmet DanÄ±ÅŸma HattÄ±â€™nÄ± ve 155 Polis Ä°mdat HattÄ±â€™nÄ± arayabilirsiniz. Devlet bu anlamda her yolu aÃ§Ä±k tutuyor.

AyrÄ±ca; 6284 sayÄ±lÄ± Ailenin KorunmasÄ±na Ve KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetin Ã–nlenmesine Dair Kanunâ€™dan yararlanarak ÅŸiddet uygulayana karÅŸÄ±, evden uzaklaÅŸtÄ±rma, iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla rahatsÄ±z etmesini engelleme, evinize, iÅŸinize veya diÄŸer adreslerinize yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engelleme, kiÅŸisel bilgilerinizi gizleme, ÅŸiddet uygulayÄ±cÄ±nÄ±n silahÄ±na el koydurma, kiÅŸiden korunmak amacÄ±yla yakÄ±n koruma talep etme, tedbir nafakasÄ± talep etme, geÃ§ici maddi yardÄ±m talep etme, geÃ§ici velayet talep etme, geÃ§ici genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ±na baÅŸvurma, mÃ¼ÅŸterek konuta ÅŸerh koydurma gibi bazÄ± Ã¶nlemler alabilirsiniz. 6284 SayÄ±lÄ± Kanunâ€™dan nasÄ±l faydalanacaÄŸÄ±nÄ±za iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye ve 6284 dilekÃ§e Ã¶rneÄŸine buradan ulaÅŸabilirsiniz.

http://www.magdur.adalet.gov.tr/images/aile-mahkemesi.pdfÂ

EÄŸer iÅŸin boyutu fiziksel ÅŸiddete vardÄ±ysa Ã¶ncelikle karakola, hastanelerdeki acil bÃ¶lÃ¼mlerine veya savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurmanÄ±z gerekiyor.

EÄŸer baÅŸvurduÄŸunuz yer karakol ya da jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±ysa; yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tutanaÄŸa geÃ§tiÄŸinden emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Bu sonraki her adÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli.Â Bunun iÃ§in tutanaÄŸÄ± imzalamadan Ã¶nce mutlaka okuyun, tutanakta eksik ya da yanlÄ±ÅŸ ifadeler varsa deÄŸiÅŸtirilmesini isteyin.Â Bu sizin en doÄŸal hakkÄ±nÄ±z.Â EÄŸer ifadeniz tam olarak yazÄ±lmamÄ±ÅŸsa bunu talep edebilirsiniz. Ä°fadenizin eksiksiz ve doÄŸru ÅŸekilde tutanakta yer aldÄ±ÄŸÄ±ndan eminseniz, tutanaÄŸÄ± imzaladÄ±ktan sonra tutanaÄŸÄ±n imzalÄ± bir Ã¶rneÄŸini mutlaka kendiniz iÃ§in alÄ±n ve saklayÄ±n.

Polis tutanak tutmak istemezse, kendisine mutlaka tutanak tutmasÄ± gerektiÄŸini, bunu yapmamasÄ± halinde cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±n ve gÃ¶revini ihmal ettiÄŸini sÃ¶yleyin.

Karakola/jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduÄŸunuzda,Â sizi doÄŸrudan hastaneye sevk ederek, darp raporu almanÄ±zÄ± saÄŸlamasÄ± gerekiyor.ÂEÄŸer polis/jandarma sizi hastaneye sevk etmezse, tutanak yazÄ±lmadan Ã¶nce mutlaka hastaneye sevkinizi talep edin ve bunun yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olun. EÄŸer hala sevk edilmiyorsanÄ±z savcÄ±lÄ±ktan telefonla yardÄ±m isteyin.

Hastaneye sevk edildiÄŸinizde size bir rapor dÃ¼zenleyecekler.Â YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±z anlatarak vÃ¼cudunuzdaki izler kaybolmadan, muayene olmak ve darp raporu almak, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸiddeti kanÄ±tlayabilmek iÃ§in Ã¶nemlidir. Burada da izlerin ve yaralarÄ±n raporda olduÄŸunu mutlaka teyit edin.

EÄŸer darp izlerini raporlamak amacÄ±yla hastaneye gitmek iÃ§in kendinizi hazÄ±r hissetmiyorsanÄ±z, vÃ¼cudunuzdaki darp izlerinin size ait olduÄŸu ve Ã§ekim tarihi belli olacak ÅŸekilde video Ã§ekebilir ve fotoÄŸraflayabilirsiniz. Bunlarda delil olarak kullanÄ±labilir. YalnÄ±z ispatÄ± mutlaka olmalÄ±.

EÄŸer savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuracaksanÄ±z;Â TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nda (TCK) tanÄ±mlanan bir suÃ§un maÄŸduru iseniz, yani size karÅŸÄ± tehdit, hakaret, fiziksel ÅŸiddet sÃ¶z konusu ise (ÅŸiddet uygulayan kiÅŸi, kocanÄ±z, komÅŸunuz, mahallenizdeki bakkal ya da sokaktan geÃ§en herhangi biri olabilir) karakol/jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ± yerine doÄŸrudan bir ÅŸikÃ¢yet dilekÃ§esi ile savcÄ±lÄ±ÄŸa da baÅŸvurabilirsiniz. ÅžikÃ¢yet dilekÃ§enizden en az dÃ¶rt adet kopya alÄ±n, hepsini imzalayÄ±n, bir tanesi de mutlaka sizde kalsÄ±n. Sizde kalacak kopyaya memurun, dilekÃ§eyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi iÃ§in kaÅŸe basmasÄ±nÄ±; tarih, imza ve soruÅŸturma numarasÄ±nÄ± eklemesini isteyin.

ÅžikÃ¢yet dilekÃ§enize olayÄ±n nerede, ne zaman, nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, varsa tanÄ±klarÄ±n isim ve adreslerini yazarak olayÄ± ispatlamaya yarayacak delillerle birlikte dilekÃ§enizi savcÄ±lÄ±ÄŸa vermelisiniz.

SavcÄ± dilekÃ§enizi aldÄ±ktan sonra ifadenizi alacak, delilleri toplayacak, varsa tanÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dinleyecek ve ardÄ±ndan ÅŸikÃ¢yetÃ§i olduÄŸunuz kiÅŸinin ifadesini alacaktÄ±r. Bu iÅŸlemlerin ardÄ±ndan, eÄŸer savcÄ± dava aÃ§mayÄ± gerektirecek koÅŸullar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse bir iddianame dÃ¼zenleyerek dosyayÄ± mahkemeye gÃ¶nderecektir. Mahkeme iddianameyi kabul edip davanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdiÄŸinde, size mahkemeden duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ ve saatini bildiren bir tebligat (yazÄ±lÄ± haber kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±) gelecektir. Belirtilen gÃ¼nde ve saatte duruÅŸmaya gitmeniz, gidemeyecek durumda iseniz yazÄ±lÄ± mazeret dilekÃ§esi vermeniz ve sÃ¶z konusu ÅŸikÃ¢yetinizi mahkemede anlatmanÄ±z gerekir.

SavcÄ± dava aÃ§mak iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na, yani davanÄ±n aÃ§Ä±lmamasÄ±na karar verir. Bu karar da size yazÄ±lÄ± ÅŸekilde bildirilecektir. Bu kararÄ±n elinize ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 gÃ¼n iÃ§inde Sulh Ceza HakimliÄŸiâ€™ne itiraz etmeniz gerekir. Bu itiraz Ã¼zerine Sulh Ceza HakimliÄŸi ya itirazÄ± kabul edip dava aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verecektir ya da itirazÄ±nÄ±zÄ± reddedecektir. Hakimin bu sÃ¼reÃ§ sonunda vereceÄŸi karar kesindir, bir daha itiraz edemezsiniz.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÃ§in kimseden utanmayÄ±n, Ã§ekinmeyin.Â Bu herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek bir durum.Â Sizin baÅŸÄ±nÄ±za gelmiÅŸ olmasÄ± kendinizi baÅŸkalarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden deÄŸerlendirmenizi gerektirmez.Â Â

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