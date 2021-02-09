E-Ticaret Sitelerini Olumsuz Etkileyen En Önemli 7 Hata

E ticaret siteleri pandeminin de verdiği rüzgarla hem şirketlerin hem de kendi işini yapmak isteyen kişilerin odak noktası haline geldi. Elbette her site ve kurgusu birbiriyle aynı değil. Bu farklılıklar aslında hem sitenin işlevselliğini hem de e ticaret sitesinin başarısını doğrudan etkiliyor.

Dünya üzerinde milyonlarca web sitesi ve bir o kadar da ürün var. Bütün bu büyük okyanusta her ürün ve web sitesi aslında birbiriyle yarış halinde ve daha ön plana çıkıp hem gelirlerini artırmak hem de daha çok kullanıcıya ulaşmak istiyor.

Gün geçtikçe teknolojinin daha kolay ulaşılabilir olması ve hem de site kurulumlarının kolaylaşması eskiden çok karmaşık gibi gözüken bir çok işlemi daha kolay ulaşılmasına ve aradaki farkların kolay kapanmasına sebep olmaya başladı.

Farkların bu kadar azalması; web sitenizin büyük bir rakip okyanusunda daha ön plana çıkması için belli konularda iyileştirilmesini ve hataların düzeltilmesini bir keyfiyet değil elzem hale getiriyor.

E-Ticaret Sitelerinde Yapılan Hatalar Nelerdir?

1-Tasarım ve İçerik

E-ticaret mağazaları, boyutları, sundukları hizmetler ve ürünler ne olursa olsun giderek işletmelerin daha fazla birincil ciro ve satış odağı olmaya başladı. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte içeriğinde oluşan tüm gönderiler daha görsellik kazandı. Sosyal medyanın ve özellikle cep telefonlarının kamera sistemlerinin her geçen gün daha özellikli olması, yine aplikasyonların sunmuş olduğu tasarım özellikleri kullanıcıda bir tasarım algısı oluşturdu ve daha göze batan sunumların önünü açtı. Kullanıcı açısından görsellik öne çıktı. Eskiden sadece bir görselle ve özensiz bir içerikle satış yaparken hem rakiplerin artması hem de görsellik için kullanılan tasarımların daha ilgi çekici olması artık bir zorunluluk haline geldi. Sizinle aynı ürünü satan veya benzer hizmeti veren rakibiniz görselliği ve sitenin tasarımı daha çekici olduğu için tercih sebebi olabilir. Genel istatistikler de bunu doğrular nitelikte. Kullanıcı eğilimleri tasarımı daha etkileyici olduğu için aynı ürünün seçilme oranını %25 oranında daha fazla olduğunu gösteriyor.

2-Tüm Mobil Cihazlarla Uyumlu Olmayan Site Tasarımı

Ürün ve hizmetlere yönelik web aramalarının yüzde 60’ından fazlası mobil cihazlardan gerçekleştiriliyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip milyonlarca mobil cihaz bulunuyor. Doğal olarak, e-ticaret mağazasının kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımı, tüm mobil cihazların ekranlarına tam uyumlu olması e-ticaretin olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Kullanıcın bir çok farklı cihaz ve bilgisayardan bağlandığını göz önüne alırsak sadece masa üstü tasarımı olan sitelerin diğer ekran çözünürlülüklerine uyum sağlamayan bir tasarımla çok fazla şansı olmadı kesin .

3- Kullanıcı Dostu Kurgu

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi aslında ana fikri olan kullanıcıya hayatı kolaylaştırma noktasından uzaklaşmaması gerekiyor. Bu kurmuş olduğunuz sitenin iç kurgusunun kullanıcınıza kolayca ürünlerinizi inceleme ve satın almayı kolaylaştıracak, sonrasında ürünün teslimine kadar olan süreci takip edeceği bir kurguda olmalı. Yapacağınız kurguyu dükkanınıza gelen bir müşteri olarak düşünüp; hangi ürünlerinizi göstereceğinizi , ürünlerinizin hangi özelliklerini göstereceğinizi ve satın alma deneyimini nasıl yapacağını düşünerek kurgulamalısınız . Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta kullanıcınıza bir mind set yani düşünüş yapısı oluşturduğunuzdur. Bu yapı sitenizin kolaylıkla ulaşılması ve istenilen sayfalara kolay ulaşımla ilgili gereksinimleri karşılamanızla sağlanabilir.

4- Karmaşık Ödeme Sistemi

Kullanıcınız sitenizi gezdi, bir sepet oluşturdu ve ödeme sayfasına geldi ama o kadar karmaşık bir ödeme sistemiyle karşılaştı ki ödemeyi yapmadan çıkıp başka bir siteden alışverişini yaptı. Bu senaryo çok tanıdık ve bir çok web sitesinin takıldığı senaryo. Yarım kalmış alışverişlerin , satın alınmadan çıkan bir çok kullanıcının olduğu web sitesinde sorun ödeme adımlarıdır. Siteyi satış yapmak üzere yapmışken bu adımda takılıyor olmak aslında hem sitenizi hem de ödeme sistemlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor demektir. Unutmayın müşteriniz ürüne siz de satışa en kolay şekilde ulaşmalısınız

5- Yetersiz Arama ve Filtre Seçenekleri

Sitenize bin bir reklam, içerik çalışması veya sosyal medya kampanyasıyla müşterinizi getirdiniz ama hem seçim sunmadınız hem de içeride kalması ve alışveriş yapması için seçenek sunmadınız. Bu o ana kadar yaptığınız her şeyin aslında çöpe gitmesi demek. Sitenize gelen müşterinize farklı seçenekler, kampanyalar, filtreler ve aram seçenekleri sunmalısınız. Mağazanıza gelen müşterinize satışçınız nasıl farklı seçenekler sunup satmaya çalışıyorsa siteniz de bunu yapıyor olmalı. Basit fakat net çözümler müşterinizin ihtiyacını karşılar.

6-Kargo Seçimi

Rakiplerin ve sektörün büyümesi belli işkollarında sıkışmalara ve hizmetlerin zamanında ve doğru yapılmamasına yol açan durumları ortaya çıkardı. Siparişi aldığınız zamana kadar online olan markanız sipariş notasından sonra artık gerçek, dokunulabilen bir müşteri deneyimine dönüşmüştür. Gönderdiğiniz ürün sizin tüm marka anlayışınızı, ürünün kalitesini ve bir sonraki satışınızı getirecek şekilde müşterinize dokunuyor hale getirir. Artık 5 duyuya hitap eden hale gelirsiniz. Bu aşamaların en önemlisi ise teslimattır. Sizi tam yansıtmayan, zamanında dağıtım yapmayan veya ürün kalitenizi aksettirmeyecek kargo bütün kurgunuzun çökmesine neden olur. Kargonun yapacağı hata, eksik, kırık ürün teslimi kargo ile değil sizin markanız üzerinden algılanacağı için kargo seçimi çok önemlidir.

7- Müşteri Hizmetleri ve Sorun Çözümleri

Sitenizden alış veriş yapan müşterilerinizin hepsinin ürünlerinizden memnun olmasını beklemek tamamen bir hayal. Göndermiş olduğunuz ürün; türlü sebeplerle size iade edilebilir. Çözüm ortaklarınız tarafından eksik veya kusurlu hizmet verilebilir. Burada tamamen sorumluluğun markanın kendisinde olduğunu bilerek hareket etmek ve olmuş olan tüm sorunları ve olası tüm sorunları bertaraf etmek için gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekir. İşini doğru yapmayan bir çalışanınız dahi olsa bunu kabullenmeli ve sorunu direkt olarak müşterinize yansıtmamanız daha doğru bir yoldur. Sonuçta çözüm ortağınızı değiştirebilirsiniz, çalışanınız işten çıkabilir ve hatta sitenizi bir melek yatırımcıya dahi satabilirsiniz. Burada en önemli nokta müşteri odaklılıktır. Sitenizi marka haline getiren müşterinizdir. Dolayısıyla kaybetmeyi göze alacağınız en son şey müşteriniz olmalıdır.

Bunun için müşteri hizmetlerini bir bütün olarak düşünüp sitenize giren kullanıcının müşteriye dönüşmesi aşamaları da dahil olmak üzere bunun bir müşteri hizmeti olduğunu bilerek sitenizi ve hizmetinizi tasarlamanız gerekir.

Sonuç olarak;

Sitenizi ziyaret eden kullanıcıdan müşteriye dönüşen kullanıcınıza sitenize gelen her ziyareti bir deneyim haline getirmeniz gerekiyor. Artan rakip, ürün skalası hedef kitlenize daha geniş yelpazede seçim yapmaya olanak verir hale gelmesi sizin sitenize daha fazla önem vermenizi gerektiriyor.

Sitenizi markanızın görünen yüzü olarak tasarlar müşteri deneyimini bütünsel bir yaklaşımla kurgularsanız hedeflerinize çok daha kolay ulaşabilirsiniz.

Eskiden ayrıcalık olarak gözüken özelliklerin artık çok kolay ulaşılabilir olması sizin için negatif bir durum olabilecekken yapacağınız düzenlemelerle bu olumsuz durumu lehinize çevirebilirsiniz.

Hm sitenizde hem se satıcı olarak güzel bir alışveriş deneyimi yaşamanızı dilerim.

Saygılarımla

Tuna Cankurtaran

tuna@disitalmedya.com