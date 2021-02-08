E-İhracat nedir? Sunduğu fırsatlar nelerdir? Nasıl başlamak gerekir?

E ticaretin pandemi ile daha da artması iç piyasadaki ürünlerin çeşitliliği, satıcıların artması mevcut piyasayı büyütürken girişimciyi veya yatırımcıyı da daha büyük pazarlara yöneltmesi kaçınılmaz hale getirdi.

İç pazarda satılan ürün ve hizmetleri iç piyasa koşulları ile satarken dış pazarlarda daha yüksek fiyata satma imkanı vermektedir. Ülkemizde üretim maliyetlerinin göreceli olarak diğer ülkelere göre daha ucuz olması ve online satışla ülkeler arasındaki sınırların kalkmasıyla aradaki kar makası da açılıyor. Bu hem üreticinin hem de satıcının lehine bir durum.

Haliyle iç pazardaki zorluklar ve yerel piyasalardaki daralmalar online ticaretin daha büyük pazarlara itiyor.

Elbette girilecek olan pazar hakkında da belli avantajları da kullanmak, mevcut satışları ve karlılığı en avantajlı ve maksimum hale getirmek gerekir.

E-İhracat nedir? Neyi ifade etmektedir?

Eticaret, kullanıcı ve Mikro İhracat işlemleri ve sürecine E-ihracat diyebiliriz. Online satış sayfanıza (e-ticaret siteniz, Instagram, Facebook sayfanız sosyal medya vb.) ulaşıp sipariş veren yurt dışındaki bireysel müşteriniz adına resmi ve KDV’siz satış faturası düzenleyip, bu siparişi mikro ihracat yoluyla (ETGB düzenlenerek) çıkışını sağladığınızda E-İhracat yapmış olursunuz.

Peki ETGB ve Mikro İhracat Nedir? Avantajları nelerdir?

En kısa tanımıyla Mikro İhracat; 150 KG ve 7,500 EUR limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurt dışına ihraç edilen bedelli ihracatlara verilen genel isimdir.

ETGB, ihracatta ekspres taşıyıcılar yani operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir beyandır ve bu beyanı düzenleyebilmek için gümrük müşavirlerine ihtiyaç yoktur. Zaten en güzel tarafı da sanrım bu. Yani her işlemi kendiniz ve maliyetlerinizi artırmadan yapabilirsiniz. ETGB ile E-İhracat yapan işletmelerin süreçleri daha da kolaylaştırılırken, aynı zamanda sağlanan destekler artırılmıştır.

Klasik ihracat ve E-İhracat arasındaki temel farklar uluslararası ticarette uymamız gereken katı kurallar varken ve bu kurallar genel bir tabirle, ülkedeki; üreticileri, vergi ödeyen işletmeleri, vatandaşlarının haklarını ve güvenliklerini, ikili anlaşmalar ve diğer ülkeler ile olan ticaret ilişkilerini dikkate alarak hazırlanmaktadır. E-İhracatta ise kurumlar değil direk bireysel kullanıcılar muhatabınız olduğu için bir çok prosedür olmadan ticaretiniz yapabilirsiniz.

Yurt dışına ihracat yaptığımızda en fazla işlem zamanı harcanan veya en yüksek masrafı oluşturan genellikle gümrük işlemleriyken mikro ihracatta bu süre sadece bir belge ile en aza indirilmiştir.

Diğer yandan klasik ihracatta tahsilat aşamaları anlaşmalara göre mal teslimi veya kredili olabilirken E-ihracatta kullanıcı ancak ödediği paranın karşılığı olan ürün ve hizmeti alabilmektedir.

E-İhracat yaparken KDV'siz fatura kesebileceğinizi, KDV İadesi alabileceğinizi ve İhracatın sunduğu diğer tüm teşviklerden ve muafiyetlerden eksiksiz faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda olası karşı ülkelerin tahdit ve kısıtlamalarından muaf olarak şekilde ticaretinizi yapabilirsiniz.

Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı konularında E-İhracat açık ara önde. Bu sağladığı avantajların ötesinde, direkt olarak bireysel müşterinize satış yaptığınız için, müşterinizin yani siparişin alıcısı ülkesindeki B2C gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabilirsiniz.

Bu faydalardan daha kolay yararlanabilmeniz için GTİP numaranız olması gerekir. GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. Ülkemizde 12 haneden oluşan GTİP, Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği ortak sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin/malların tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılır. Bu kodun ilk 6 hanesi ortak sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez, sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için (örneğin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de) ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterirken son kalan iki haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenmiş olur.

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine ortak sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmektedir. Bu armonize sistem;

Gümrük vergilerinin tespitinde,uluslararası ticaret istatistiklerinin tutulmasında,menşe kurallarının saptanmasında, yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında,ticaret müzakerelerinde (Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında),nakliye vergileri ve istatistikleri için,dış ticareti kontrollere bağlı ürünlerin izlenmesinde kullanılmaktadır.

Müşterinizin sipariş değeri, Rusya 1.000 EUR, Amerika 800 USD, Ukrayna 150 EUR, Azerbaycan 500 EUR, Avrupa Birliği Ülkeleri 22 EUR, Körfez İşbirliği Ülkeleri 270 USD altında ise Gümrük Vergisinden muaf olursunuz. Bu size hem maliyet avantajı hem de müşterinize daha avantajlı ürün satışı yapmanıza imkan verir.

Ayrıca belli hedef pazarlarda markanızın gelişimine göre fiziksel olarak mağaza açılması durumunda mağazanızın bulunduğu yeri depo ve diğer iletişim noktası olarak kullanabilirsiniz. Bu devlet açısından Türk markalarının yurt dışında satılması ve ürünlerin pazarlarını artırmaları dolayısıyla Türk ürünlerinin dünya ölçeğinde tanınmasını sağlaması açısından devlet politikasıdır.

Bireysel müşteriniz adına KDV’siz fatura kesebilir ve ihracatta sağlanan KDV İadesinden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda, gerek özel bankalar, gerek de devlet tarafından sunulan özel ihracatçı kredileri, ihracatçı teşviklerinden de faydalanabilirsiniz.

Elbette bu faydalardan, teşviklerden ve avantajlardan yararlanmak için sitenizin operasyonunuzun ve ürününüzün har şeyden önemlisi sizin hazır olmanız gerekir.

İç pazarda karşılaştığınız sorunlar ve baş etmeniz gereken rekabetin daha çetini ama bir o kadar da avantajlısı sizi bekliyor olacak.

Unutmayın siz neye hazırsanız o şeyde size hazırdır. Bu hayatın her alanında geçerli bir kuraldır.

Saygılarımla

Tuna Cankurtaran

tuna@disitalmedya.com