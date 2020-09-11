Kadın Girişimcinin E ticaret'e Başlarken Dikkat Etmesi Gereken Şeyler

Pandemi öncesi ve sonra daralan piyasalar, ekonomi ve hayat şartları yaşamayı daha zor hale getirdi, getiriyor. Sokağa çıkma yasakları, maske uygulamaları ve insanların birebir temas edeceği yerlerde daha dikkatli davranıyor olması ister istemez yapılan ticareti ve şartlarını da değiştirdi. Artık daha dijital çözümler olmak zorunda. Her ne kadar hayatımız dijitalleşmeyle kendi hücre hayatımıza kısılıp kalıyor olsa da önümüzdeki dönemde ticaret adına doğal seleksiyon dönemi yaşayacağımız kesin gibi duruyor.

Burada yapılacak en kolay hamle işlerinizi dijitalleştirmek olabilir.

İşin girişimcilik kısmına baktığımızda; işinden olan veya evde çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan binlerce beyaz yakalı kadın var. Hepsi bir çıkış arıyor. Dijital öyle bir dünya ki doğru hamlelerle istediğiniz işi, mekan kısıtı olmadan yapabiliyorsunuz. Bu çıkış arayan kadın girişimci için bulunmaz bir ortam.

Kadın zaten doğası itibariyle üretkenlik genlerini iyi kullanırsa ortaya farklılık yaratan, hedefi iyi belirlenmiş girişimler ortaya çıkıyor.

Yeni girişimde bulunacak veya bulunmayı düşünenler için aşağıdaki e-ticaret ile ilgili bilgilerin yararlı olacağını düşünüyorum .

Öncelikle birkaç konuda netleşmek gerekir.

İnternet’te veya çevrenizde var olan bir iş veya girişim size sadece ilham vermek için var. Onlar gibi olmak için değil. Öncelikle bu düşünceden kurtulmak gerekir. Diğer türlü o rakibinizin sadece dümen suyunda devam eden kopya bir işiniz olur. Para kazanır mısınız? Cevabı evet olabilir ama çok uzun sürmez.

Rakibinizin iş yapış şekli sizin sadece neyi nasıl yapmanız gerektiğini veya yapmamanız gerektiğini anlamanız için var. Kendinizden bir şeyler katmadığınız ve maliyet, operasyon gibi konulara hakim değilseniz bin bir emek ve hayalle kurduğunuz işletmeniz kısa sürede sonlanabilir. İstatistikler de bu yönde zaten.

İşe başlamadan önce mutlaka hitap edeceğiz pazarı ve hedef kitlenizi iyi analiz etmelisiniz. Pazardaki dinamikleri iyi gözlemleyip ona göre stratejiler oluşturmalısınız.

Eğer bir beyaz yakalıysanız ve kendi online girişiminizde bulunacaksanız yani e-ticaret yapacaksanız artık işinizin patronusunuz. Bu çok güzel bir şey yalnız belli sorumlulukları da var elbet. Devlet açısından artık KOBİ sınıfındasınız ve vergi, SGK, Bağkur, kira vs gibi ek giderleriniz var demektir. Bunları iyi hesaplamanız gerekir . Zira satacağınız her ürünün üzerinde bu maliyetleri de koymanız gerekecek.

Onun için işin başlangıcından sonuna tüm olasılıkları iyi görüp İyi bir planlama ile başlamalısınız ve planınızı sadece var olan imkan ve hareket kabiliyetinize göre yapın. Hayaller güzel ama yere basan, net bir planlama yapmalısınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatarak planınız hazırlayın. Planınız sizin hazmedeceğiniz şekilde adımlarla olsun. Dışarıda kimin ne yaptığı veya ne kadar kazandığı sizi ilgilendirmesin. Dış bölenlerden uzak durun.

Elbette rakiplerinizi gözden kaçırmayın. Bunun için ürününüz ve hizmetiniz için internette bulabileceğiniz her türlü bilgiyi toplayın. İşinizi geliştirmek için bu bilgileri kullanacaksınız. Üstüne koymak ve hedef kitlenizi tanımak için çok işinize yarayacak bilgiler edineceksiniz.

Ürün ve hizmetinizin tedarik kanallarını iyice öğrenin. Rakibinizin nereden aldığı önemli olduğu kadar size maliyet avantajı da getirecektir. Sevkiyat, operasyon vs opsiyonlarını inceleyin ve size uygun olanı seçin. Hatta rakiplerinizden daha iyi fiyatlar talep edin. Tedarik kanallarınızla sağlam ilişkiler kurun.

Yaptığınız her şeyi kanun dahilinde, kurallara uygun yapın ve kaydedin. Yaptığınız işlere istatistiksel yaklaşın. Yani geçmiş oluşturun. İhtiyacınız olduğunda geri dönüp sorabileceğiniz bilgi bankanız oluşur.

Maliyetlerinizi düşürmek için her opsiyonu düşünün ve uygulayın. Bu fiyatlarınızı olumlu etkileyecektir. Neredeyse markaların %95’i rekabeti fiyatlama üzerinden yapar. Ürününüzün katma değeri ve fiyatınızın rekabetçi olması markanızı öne çıkarır.

Maliyeti düşürmenin bir yolu da stok yapmaktır. Belki ilk dönemde değil ama sonradan oluşturduğunuz istatistiklere göre ürün satış hızlarına göre kabul edilebilir stok maliyetlerinizi düşürür.

Satış politikanızı fiyat üzerinde değil sağladığınız fayda üzerine yapın. Pazarlık fiyat üzerine dönse de dönüp dolaşıp geleceği yer faydadır. Fayda maliyet hesabını iyi yapmanız satışınızı artırır.

Tek bir sektöre odaklanın ve onun üzerinden devam edin. Eğer çok farklı sektörlerde birden fazla sektörün ürününü satmak istiyorsanız önce en iyi bildiğiniz en çok sevdiğiniz ve de en hızlı satış yapabileceğiniz sektörü ilk olarak seçin. Çünkü bir sektörle başlayıp o sektörün ürün satışını gördükten ve rayına oturttuğunuz hissettikten sonra diğer sektörler ile ilgil araştırmanız ile sitenize bu sektörlerinde ürünlerini ekleyin.

Reklam bütçenizi ve genel bütçenizi reel şartlarınıza uygun yapın. Bu sizin ayakta kalma sürenizi artırır.

Ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak için reklamınızı yapın. Hedef kitlenizin bulunduğu mecralarda yoğunlukla bulunun ve sizin de pazarda olduğunuz bilinler.

Reklam Yapın; Google, Facebook ve İnstagram gibi etkisi kuvvetli reklam alanları için reklam bütçeniz olmalıdır. Tanıtım reklam yapamayacağınız bir durumda iseniz o zaman sitenizin rakipleri karşısında avantajlı olması için iyi sonuçları da beraberinde getirecektir.

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Sitenizin mimarisi düzgün olursa alacağınız tıklama ve dönüşüm de ona göre olacaktır. Onun için Yazılım, görsel, ve içerik dengesi birbirini tamamlayıcı olmalı. Yani markanız her mecrada her şekilde iyi görünmeli.

Web sitenize gelen müşterinizle iletişimi her şekilde deneyin , sadece istediği kanaldan devam ettirin. Bu bir dost tavsiyesidir.

Sosyal medyayı en iyi kullanmayı öğrenin ve kullanın. Dijital sosyalitenizi artırın . Hem sitenize hem de sosyal medyaya zaman ayırın. Mekan kısıtı olmadığı için işten ve disiplininizden kopmayın.

Sıkıştığınız yerde mutlaka profesyonel destek alın. BU sizin o ana kadar getirdiğiniz işe farklı bir bakış açısı getirir. Zaten sorun dediğiniz şey sanki tek çözümü varmış gibi gözüken şey değil mi?

Son olarak; ne yaparsanız yapın; nasıl yaparsanız yapın ve sonuçları ne olursa olsun enerjinizi ve motivasyonunuzu en üst düzeyde tutun. Sonucu bir noktadan sonra sizin enerjiniz ve işe bakışınız değiştirecek. Elbette zorlayıcı zamanlar, durumlar olacaktır. Zaten kolay olacağını kimse sölemedi değil mi?

Girişimde bulunmuş veya bulunacak olan bol kazançlar diliyorum

Selamlar

Tuna Cankurtaran

Dişital Medya

https://disitalmedya.com/

tuna@disitalmedya.com