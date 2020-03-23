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23.03.2020 - 14:17 |

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli? 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

Uzaktan eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart'tan itibaren EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı. Peki, uzaktan eğitim sırasında ebeveynler evde çocuğun konsantrasyonunu bozmamak için neler yapabilirler? Ebeveynler bu süreçte televizyon ve internet kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirmeli? Öğrencilerin başarılarını artırabilmesi için nelere dikkat edilmeli? Alanında uzman, farklı branşlarda görev yapan 5 öğretmen bu konularla ilgili görüşlerini bizimle paylaştı...

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli? 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

PEMBENAR ÖZEL

Okullara corona virüs salgını yüzünden zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlere birçok yönde sorumluluk düşüyor. Bu dönemde özellikle kaygı problemi yaşayan çocukların başarıyı artırabilme yolunda ebeveynlerin neler yapması gerektiği yönünde pek çok uzman bilgiler paylaşıyor. Peki, uzaktan eğitim sırasında ebeveynler evde çocuğun konsantrasyonunu bozmamak için neler yapabilirler? Ebeveynler bu süreçte televizyon ve internet kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirmeli? İçinden geçtiğimiz şu süreçte İstanbul’dan Hakkari’ye kadar tüm öğrencilerin başarılarını artırabilmesi için nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı?

Tüm bu soruların cevabını farklı branşlarda görev yapan 5 uzman öğretmen yanıtladı. 

1) Uzaktan eğitim sırasında ebeveynler evde çocuğun konsantrasyonunu bozmamak için neler yapabilirler?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilek Cesur

Eba TV de ders olduğu saatte ev isi yapmaya ara verebilir, Evde gerçekten bir okul ortamı varmış gibi mümkün olduğunca ders saatlerinde öğrenciye sessiz bir ortam oluşturmak uygun olabilir. Burada velilere önemli bir görev düşüyor; çocuğa uygun ders ortamı yaratıp diğer saatlerde de çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler yapmak velilerin şu dönemde görevi.

İngilizce Öğretmeni Hilal Ersoy

Veliler öğrencilerin konsantrasyonunu bozmamak adına kitap okumak gibi ütü yapmak gibi ortamda ses oluşturmayacak işler ve hobiler yapabilirler. İsterlerse şayet öğrenciyle birlikte dersi izleyebilirler anlatılan konuyla ilgili ilgi uyandıracak sorular sorup öğrencinin ilgisini derse odaklamasına yardımcı olabilirler.

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

Türkçe Zümre Başkanı H. Merve Altan

Mutlaka okulda ders dinliyormuş gibi bir ortam sağlamak gerekir. Ses olmamalı, dikkat dağıtıcı konuşmalar ve yönlendirmeler yapılmamalı. Mümkünse ayrı bir odada olmalı ebeveynler. Cep telefonu vb. elektronik cihazlar çocuğun yanında olmamalı, mecburi bir durum varsa telefonlar, çocuktan uzakta sessiz konumda olmalıdır.

İngilizce Öğretmeni Kadriye Civelek

Bu zorlu süreçte ebeveynler kesinlikle çocuklarının en büyük destekçisi olmalı. Uzaktan eğitimi çocuğu ile birlikte takip etmeli. Çocuğun sayısal sözel dersler arasında belli aralıklarla mola vermesine dikkat etmeli. Aslında uzaktan eğitim çoktan hayatımıza da teknoloji ile girmiş bir süreç. Bu süreçte önemli olan çocuğun doğru bilgiye ulaşması konusunda onu desteklemek. Bu süreç aslında bireysel öğrenme zorlukları açısından bizleri olumlu etkileyecek. Öğrenci kendi anlama hızına göre ilerleyecek ve bol bol tekrar yapabilecek. Zaten planlanmış bir program mevcut, eba aracılığı ile her şeye ulaşabilecekler.

Coğrafya Öğretmeni Hilal Yorgancı

Ortam sakin olmalı. Anne baba mümkünse diğer bir oda da kitap okumak gibi sakince bir işle meşgul olmalı. İlk günlerde aynı oda da durabilirler.

2) Ebeveynler bu süreçte televizyon ve internet kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirmeli?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilek Cesur

Öğrencilerin ders saatinin olduğu saatler başta olmak üzere TV izleme bilgisayar kullanma hakkı elbette öncelikle (ders için) çocukların. Bunun dışında çocuk ders çalışırken velinin de buna uygun programlar takip etmesi, yaş aralığına uygun programlar seçmesi örnek teşkil edebilir. Sürekli TV karşısında veya telefon ile uğraşan veliler elbette doğru davranışı kazandırmaktan uzak. Ders saatin geldi hadi sen ders başına deyip telefon ile uğraşmak ne kadar yanlışsa hadi bugün birazda kitap oku deyip TV karşısına geçmek de o kadar yanlış. Bizler veliler olarak öncelikle çocuklarımıza uygun ortam oluşturmalı ama aynı zamanda da örnek olmalıyız. Bir velinin hadi birlikte kitap okuyalım demesi veya en azından bize kitap okuyup okuduklarını anlatır mısın demesi daha doğru. Çünkü sürece kendinizi de dahil ettiğinizde bu eylemin (kitap okumak, ders çalışmak vs.) doğru olduğunu vurgulamış olursunuz. Aynı zamanda öğrencinin birlikte bir şeyler yapma, değerli olma istediği de karşılık bulur.

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

İngilizce Öğretmeni Hilal Ersoy

İnternet ve televizyon kullanımı sadece bu süreçte değil diğer zamanlarda da kontrollü ve dikkatli kullanılması gereken medya ve eğlence araçlarıdır. Uzaktan eğitim sürecinde belirli saatlerde mecburi kullanım devreye giriyor sadece. Ders izleme saatlerini ve eba üzerinden verilen ödevleri günlük programlarına sabitleyerek kalan diğer zamanlar için rutinin dışına çıkmadan internet ve televizyon kullanılabilir. Örneğin öğrencinin normalde günlük 1 saat bilgisayar oyunu oynamasına izin varsa bu rutini değiştirmeyecekler sadece saatini değiştirecekler.

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Çocuklar uzaktan eğitime nasıl hazırlanmalı?

Türkçe Zümre Başkanı H. Merve Altan

Ebeveynler, çocuğa kötü örnek teşkil edecek, onların yaş aralığına uymayan, şiddet,korku ve olumsuz ögeleri barındıran içerikleri seyretmemeli. İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitelerinde zaman geçirmek, burada paylaşılan gündemi çocuğa direkt olarak aktarmak ve anlatmak doğru olmayacaktır. Çocuğun psikolojik durumuna olumsuz yön verebilecek yayınlar izlenmemelidir.

İngilizce Öğretmeni Kadriye Civelek

Öğrenciler belli bir eğitim programına göre hareket ederken veliler o saatlerde kendileri de aktif olmaya özen göstermeli. Ev ortamında çocuk ders dinlerken sizde ona destek olmalı öğrendiklerini tekrar etmesi ve içselleştirmesi sürecine yardım etmelisiniz. Öğrencinin öğrendiklerini takip edip o konulara uygun film belgesel video seyredip öğrenci ile birlikte hareket edebilirsiniz. 

Coğrafya Öğretmeni Hilal Yorgancı

Öğrencilerin hizmetine sunulan bu araçlardan faydalanılması gerekiyor. Televizyonda çıkan her türlü haberi çocuklara yansıtmamaları gerekiyor. Evde yapmadıkları işleri birlikte yapmalılar; kışlık kıyafet kaldırmak, kitap düzenlemek vs. Ebeveynlerin belirli bir tutumda olup, öğrencileri tamamen salmamaları gerekiyor.

3) İçinden geçtiğimiz şu süreçte İstanbul’dan Hakkari’ye kadar tüm öğrencilere başarılarını perçinlemek adına neler söylemek istersiniz?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilek Cesur

Teknolojiyi doğru kullanarak birçok eksiklerini giderebileceklerini, birçok kişiden yardım alabileceklerini bilmeliler.
Eba TV ve Eba gov tr başta olmak üzere öğrencilerin takip edeceği birçok eğitim sitesi ve paylaşım sitesi var. Planlı ve doğru kullanıldığında ders tekrarı yapma, yeni konu öğrenme, test çözme, sınavlara hazırlık konusunda velilerin ve öğretmenlerinin tavsiyesi (hatta yönlendirmesi) ile yararlanabilecekleri kaynakları bulabilir, bunlardan faydalanabilirler.
Bunun dışında her öğrencimizin imkanı aynı değil elbette internet kullanım imkanı olan öğrenciler için kaynak bulmak daha kolay iken, köylerde bulunan öğrencilerimiz için TV ve kendi kitapları birinci kaynak niteliğinde. Çünkü birçok öğrencimizin kendine ait bilgisayar veya tableti yok elbette. Bu durumda Eba TV yol gösterici olmakla birlikte tek başına yeterli olmayacaktır. İşte bu durumda bol bol kitap okumak tüm yurttaki öğrencilerimizi öncelikle geliştirecektir.

İngilizce Öğretmeni Hilal Ersoy

Uzaktan eğitim ülke olarak ilk kez deneyimlediğimiz bir şey öğrencilerimiz anlayamayacakları ya da başaramayacakları gibi olumsuz duygulara kapılmasınlar. Videoları tekrar tekrar izlesinler. Kaldı ki tüm öğretmenleri eba üzerinden konuları ve öğrencilerini takipte olacak sormak istedikleri bir soru ya da anlayamadıkları bir konu olduğunda eba üzerinden hem arkadaşlarına hem öğretmenlerine ulaşabilirler. Karantina süreci sona erip okula geri döndüğümüzde telafiler yapılacak bakanlığımız bu konu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Gayrette olsunlar ve panik yapmasınlar.

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

Türkçe Zümre Başkanı H. Merve Altan

Bu süreç aslında çocukların eksiklerini gidermek ve tekrar yapabilmek adına çok iyi bir fırsat. Hedeflerinden vazgeçmeden sakin ve sabırlı şekilde belli bir düzen içerisinde çalışabilen öğrenci olmak önemli. Yarın ne olacak kaygısı yerine elimizdeki imkânları en iyi şekilde değerlendirmek için ne yapabilirim düşüncesiyle ilerlemek önemli. Televizyonda yayınlanan ders içeriklerini günü gününe takip etmek inanın öğrenmek adına işlerine yarayacak. Hem evde geçirecekleri zaman dilimini verimli şekilde geçirmek hem de evde olmanın rahatlığa yol açabilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için önemli bir eylem aslında. Asıl başarının zor şartlarda kazanıldığını ve fedakârlık yaparak elde edildiğini unutmamaları, emek vermeye devam etmelerini özellikle belirtmek isterim.

İngilizce Öğretmeni Kadriye Civelek

Mümkünse sosyal medyanın felaket haberlerinden öğrenciyi uzak tutmaya çalışmalı. Süreci her anlamda birbirleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir eğitim fırsatı olarak görmelerinde yarar var. Aynı video ve konu en kalabalık şehirden en ücra köşelere kadar ulaşabilecek. Bu süreç yeni öğrenmeler ve dostluklar oluşturacak.

Coğrafya Öğretmeni Hilal Yorgancı

Öğrenciler öğrenme tekniklerini kendilerine özgün kılmalı. Veliler de çocuklarımıza yardımcı olmalı. Eksiklerini tamamlamalı ve TV internet programları sayesinde düzenli çalışma yapabilirler.

 

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