2-3 litre su tüketilmeli!

Ramazan ayının bu sene yılın en sıcak aylarına denk gelmesi ile birlikte su tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Artan sıcaklıklar ile birlikte terleme de artıyor ve vücut fazlasıyla sıvı kaybediyor. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger kaybedilen sıvıları yeterli su tüketimini sağlayarak yerine koymanın sağlığımız açısından oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Ramazan ayında gün içinde su tüketilmediğinden, kişiler tarafından yeterli miktarlarda su tüketimi gerçekleşmeyebiliyor. Yeterli su tüketimini sağlamak için sahurda, iftarda, iftar sonrasında yeterli miktarda su içilmeli. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Sağlıklı bir yetişkinlerde ortalama su ihtiyacı 2 lt. diyebiliriz. Yaz aylarında bu miktar 3 lt.’ye kadar yükselebiliyor.

Uzman Diyetisyen Özger 'sıvı alımı, su tüketimine ek olarak diğer içecekler (çorbalar, taze sıkılmış meyve suları, ayran, şekersiz kompostolar, şekersiz limonata gibi) ve su oranı yüksek besinlerin tüketimi ile birlikte desteklenmelidir' diyor.

