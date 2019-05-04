Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesinde vatandaşların dini konular ile ilgili sıkça sorduğu sorulara verilen yanıtlar görüntülenebiliyor. İşte, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili merak edilen konulardan birisi...

AŞI OLMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.