BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?
    ABONE OL
    04.05.2019 - 14:49 |

    Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazanda oruç ibadetlerini yerine getirecek olanlar orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırmaya başladı. En çok sorulan sorulardan birisi de aşı olmak ve iğne yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı. Peki, iğne yaptırmak orucu bozar mı?

    Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?

    Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesinde vatandaşların dini konular ile ilgili sıkça sorduğu sorulara verilen yanıtlar görüntülenebiliyor. İşte, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili merak edilen konulardan birisi...

    AŞI OLMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

    Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

    Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber