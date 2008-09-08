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    08.09.2008 - 11:10 |

    Başkentte ''Ramazan Gelenekleri'' AVM'lerde

    Alışveriş Merkezleri (AVM),kurdukları tarihi Osmanlı sokakları, Arastalar ve ramazan ayının geleneksel gösteri sanatları Hacivat-Karagöz, meddah ve fasılla başkentlilere nostalji yaşatıyor.

    Başkentte ''Ramazan Gelenekleri'' AVM'lerde

    Aralarında Armada, Arcadium, Minasera, A City gibi bir çok AVM, ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu aya özgü birbirinden ilginç eğlence alternatifleriyle cazibe merkezi oldu.

    İftardan sonra AVM’lerde alış veriş yapmaya gelen her yaş grubundan Ankaralı, kendine özgü hoş bir köşe ve ortam bulmakta sıkıntı yaşamıyor.

    Çocuklar geleneksel gösteri sanatı Hacivat-Karagöz ile ateş yutan adam ve sihirbazla eğlenceli saatler yaşarken, yetişkinler ise meddah ve fasıl eşliğinde çaylarını ve kahvelerini yudumluyor ve günün yorgunluğunu üzerlerinden atıyor.

    Dali Tanıtım ve Organizasyon Şirketi’nin sahibi Erdinç Kara, yaptığı açıklamada, Armada Alışveriş Merkezi’nde oluşturdukları Osmanlı Sokağı ve Arasta Çarşısı ile nostalji rüzgarı estirmek istediklerini söyledi.

    Osmanlı sokağındaki ev ve Arasta Çarşısı’nın çok şirin bir görünüme sahip olduğunu belirten Kara, "20 adet ev ve çarşıyı gök kuşağının tüm renkleriyle boyadık. Çarşıda Türkiye’nin çeşitli bölgelerine özgü yöresel ürünler satılıyor. Örneğin ziyaretçiler, Denizli’nin buldan ipeği, Hatay’ın meşhur baharatları, Çubuk turşusu, Kütahya’nın çinisi ile karşılaşabiliyorlar" dedi.

    Organizasyonların iftar saatinden itibaren ilgi çektiğini bildiren Kara, çarşıya gelenlerin yöresel ürünler satın aldıklarını, çocukların da eğlenceli saatler geçirdiklerini söyledi. Fasıla gösterilen ilgiden de memnun olduklarını ifade eden Kara, etkinliklerin tüm ramazan boyunca süreceğini kaydetti.

    Melek Kaymaz (48) isimli Ankaralı, rengarenk boyanmış binalar ilgisini çektiğini için geldiğini ve ramazan nostaljisi yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Kaymaz, "Emekli eşimle birlikte geldim. Hem fasıl eşliğinde farklı bir akşam yaşadık, hem de Çubuk turşusu satın aldık" dedi.

    Busenur Ketenci (9) Hacivat ve Karagöz gösterisini beğendiğini belirterek, bu arada pamuk helva da yediğini söyledi.

    AVM’LERDE GIDA PAKETİ FİŞİYLE GELEN YARDIM

    Bu arada AVM’lerde ramazanın ruhuna uygun olarak, belediyeler, iş adamları, varlıklı kişiler yoksul ailelere özel olarak hazırlattıkları gıda paketlerini dağıtıyor.

    Yardımlar, ailelerin rahatsız olmasını engellemek için genellikle marketlerin hazırladığı gıda paketlerinin fişlerinin dağıtılması şeklinde yapılıyor.
          

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