Bayram çikolatanız bitter olsun

Ramazan Bayramı'nda da şekerli gıdaların sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirten Özel Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilgün İstek, bitter çikolatanın biraz bu kuralın dışında tutulabileceğini söyledi.Bayram keyfinin hastanede bitmemesi için fast food, çikolata, şekerli tatlılar, hamurlu yiyecekler, çerez gibi yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirten Özel Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilgün İstek, çocukların ve şeker hastalarının vazgeçilmezi olan çikolata hakkında bilinmeyenleri aktardı.

İstek, "Çikolata, kakao ağacındaki meyve olan kakao çekirdeğinin mayalandırılması, kurutulması, kavrulup öğütülmesi, şeker ilavesi ile hamurlaştırılması, kakao yağı ile yumuşatılması gibi bir dizi işlem sonucu meydana geliyor. Bitter çikolata ise, içinde değişen oranlarda olmakla birlikte, diğer çikolatalara göre daha fazla kakao, ayrıca daha az kakao yağı ve şeker içerir. Daha az şeker içerdiğinden, kan şekerini daha yavaş etkiler. Böylelikle, şekerli gıdaların olumsuz etkilerinden biri olan çabuk acıkma durumu daha nadir olur. Daha az kakao yağı içerdiğinden, enerji alımı daha azdır ve karaciğer daha az yorulur" dedi.

Kakaonun antioksidan özellikte olmasının önemine değinen İstek, "Serbest radikal denilen yapılar, vücutta temas ettikleri moleküllerin doğal yapısını bozucu, dolayısıyla hastalıklara davetiye çıkarıcı etki gösterirler. Kanser gibi ciddi hastalıklar açısından da bu önemlidir, çünkü kanserde hücrenin doğal yapısının bozulması söz konusudur. Antioksidanların vücuda zarar veren serbest radikallere karşı koruyucu etkileri vardır. Kakaoda da bu özellik mevcuttur. Bir çikolata ne kadar koyu renkse içindeki süt ve şeker de o kadar azdır. Kakaonun sağlığa olan etkisi de o kadar belirgindir. Çikolata, diğer maddelerden ne kadar az içeriyorsa kakaoyu da o oranda fazla içerir. Bitter çikolatanın içindeki daha yüksek oranlardaki kakao, çikolatanın hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olmasına nedendir. Yine de her şeyin fazlasının zararlı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Çikolata yerken sağlığınıza da katkısı olsun istiyorsanız sizin için en uygun şekilde ve miktarda yemenizde fayda vardır" diye konuştu.