Bayramın ilk akşamı acile gidenler artıyor

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Oğuz Özyaral, ramazan ayı sonrasında yapılması gerekenleri, bayramda şeker ve yemeklere yüklenilmemesi konusunda bilgi verdi. Ramazan ayı sonrasında yemek kültürü için yapılacak her şeyin önemli olduğunu, Anadolu adetlerine göre bol miktarda yemek, çikolata ve şekerin ikram edileceğini, diğer tatlı ve hamurların yenmesiyle büyük sıkıntı yaşanabileceğini söyleyen Doç.Dr. Oğuz Özyaral, “Çünkü ramazan boyunca bizim bugün kü modern kültür içinde baktığımız bir felsefe yaşıyoruz. Bir çeşit detoks, kendini terbiye etmek, vücudu terbiye etmek ve gereksiz gıdalardan besinlerden uzak durmak. Bütün bunların ardından birden gıdalara saldırır gibi beslenme şekli son derece hatalı olmaktadır” dedi.



Mide fesadı yaşanabilir



Bayramda ziyaret eden ve edilen iki tarafın da yiyeceklerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Doç.Dr. Özyaral, şöyle konuştu: “Çok fazla ve yağlı yememek özellikle akşamları çok fazla protein ağırlıklı beslenmemek gerekiyor. Ama gündüzünde yağlı besinlerle beslenilmesi, çok fazla tatlı üzerine yoğunlaşılmaması gerekiyor. Adı şeker bayramı olduğu için çok fazla tatlıya endeksleniliyor. Dolayısıyla dağılınıyor. Mide fesadı dediğimiz olay gerçekleşebiliyor. Midemiz bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım.”



Ramazan ayında verilen bu terbiyenin geri kalan on bir ayda da uygulanabilir olmasına dikkat çeken Doç.Dr. Özyaral, sözlerine şöyle devam etti: “Kendimizi açlığa değil, gereksiz yemek yemeğe, abur cuburdan uzak kalmaya dikkat etmemiz gerekir. Çünkü, gerekli gereksiz atıştırmalıkların bir anlamı olması lazım. Siz atıştırmalık olarak sadece mideyi bastırmak adına bir şerbet içebilirsiniz ama onun yanında çok fazla gıda tükettiğinizde ve bu hamur ağırlıklı olduğunda mideye fazla basınç olduğundan sıkıntı, yorgunluk olabilir, rahatsızlık verebilir.”



Acile gidenler oluyor



Bayram ziyaretlerinde dikkatli yemek için günde üç tane ziyaret yapılıyorsa, birinde bir şey yiyip diğerinde yememek gerektiğini anlatan Doç. Dr. Özyaral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıdaları tekrar kullanmamak ve fazla yüklenmemek lazım.Çünkü şunu görebiliriz şeker bayramının ilk akşamında acile koşuşturan insanlarımız olabilir. Midenin de belli bir kapasiteye göre hazmı var kan basıncı oraya direk oluyor. Ramazan ayında dinlenmiş bir vücudun bu kadar çok yüklenmemesi lazım. Sebze ağırlıklı besinleri küçük porsiyonlar halinde yemek bayramda çok ziyaret olacağını düşünürsek her gidilen yerde küçük porsiyonlarla yemek yersek her gittiğimiz misafirlikten hem bir şey yemiş oluruz hem de çok küçük porsiyonlarla yiyip güne dağıtmış oluruz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşanmaz. Ama öğünler şeklinde her gidilen yerde bir şeyler yenilmeye çalışılırsa bu son derece sağlıksız ve zarar verici olacaktır diye düşünüyorum.”