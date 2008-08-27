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    HaberlerRamazan Haberleri Bir Ramazan klasiği: Polat Renaissance İstanbul
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    27.08.2008 - 16:55 |

    Bir Ramazan klasiği: Polat Renaissance İstanbul

    Polat Renaissance İstanbul Hotel’in iftar sofralarının eşsiz zenginliği ve zarafeti Ramazan’da sizleri bekliyor.

    Bir Ramazan klasiği: Polat Renaissance İstanbul

    İsterseniz Daphne Restaurant&Grill’de zengin açık büfenin tadına bakabilir, isterseniz Marmara Balık Lokantası’nda özel iftar menülerini deneyebilir ya da sevdiklerinize özel davetler verebilirsiniz. Daphne Restaurant&Grill’de açık büfe iftar kişi başı 75 YTL, Marmara Balık Lokantası’nda İftar menüsü 65 YTL, İftar daveti menüsü 65 YTL ile 80 YTL arasında…

    Tel: 0.212.414 19 06





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