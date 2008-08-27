27.08.2008 - 16:55 |
Bir Ramazan klasiği: Polat Renaissance İstanbul
Polat Renaissance İstanbul Hotel’in iftar sofralarının eşsiz zenginliği ve zarafeti Ramazan’da sizleri bekliyor.
İsterseniz Daphne Restaurant&Grill’de zengin açık büfenin tadına bakabilir, isterseniz Marmara Balık Lokantası’nda özel iftar menülerini deneyebilir ya da sevdiklerinize özel davetler verebilirsiniz. Daphne Restaurant&Grill’de açık büfe iftar kişi başı 75 YTL, Marmara Balık Lokantası’nda İftar menüsü 65 YTL, İftar daveti menüsü 65 YTL ile 80 YTL arasında…
Tel: 0.212.414 19 06