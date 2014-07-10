Çay ve kahve tiryakilerine uyarı





Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür, Ramazan ayında oruç tutan çay ve kahve tiryakilerini, kafein eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sinirlilik, gerginlik, isteksizlik ve gün boyu süren baş ağrısı gibi belirtiler konusunda uyardı.



Kafeinin kahve, çay, kola, çikolata gibi yiyeceklerin içinde bulunan ve vücutta bağımlılık yapan bir madde olduğunu belirten Doç. Dr. Annagür, “Bu maddenin vücutta yarılanma ömrü 5-6 saat sürmektedir. Alındıktan sonra uyarıcı, enerji verici ve uyku açıcı bir etki oluşturmaktadır. Kafein tiryakilerinde kafein alımının kesilmesine bağlı olarak baş ağrısı en sık görülen belirtidir. Buna mide bulantısı da eşlik edebilir. Kişi kendini yorgun ve uyuşuk hisseder. Depresif bir ruh hali ve çabuk sinirlenme, dikkat kaybı gibi belirtiler eşlik eder” dedi.



Ramazan ayında kafein eksikliğine bağlı olarak bu tür sorunlar yaşayanlar için önerilerde bulunan Annagür, “Genellikle bu durum açlık etkisi olarak yorumlansa da aslında çok tüketilen çay ve kahveye bağlı gelişmektedir. Bu durum genellikle 2-3 gün içerisinde düzelir. Oruç açıldıktan sonra içilen çay- kahve ya da kola kısmen bu belirtileri azaltsa da akşam alındığı için uyku düzenini bozacaktır. Bu nedenle akşamları fazla kafein alınmaması daha sağlıklı olur. Sıvı ihtiyacını su, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerle kapatmak kafeinden arınmak için iyi bir yöntemdir. En iyi yöntemlerden biri de oruç tutmaya başlamadan birkaç gün önce çay ve kahveyi azaltmak olacaktır. Böylelikle hem tutulan orucun ‘dayanılamaz’ olmasının önüne geçilebilecek hem de tiryakisi olunan ve günlük hayatta fazla tüketilen bu tür maddelerden vücut arındırılmış olacaktır” diye konuştu.