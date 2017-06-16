Çikolata ve dondurma gofretten daha masum

Ramazan Bayramı’nda, tatlı ve şekerleme tüketimi daha da artan çocuklar için, “diş çürükleri” pusuda bekliyor. Çürük oluşumunun asıl sebebinin şekerli, asitli ve yapışkan gıdalar olduğunu hatırlatan Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Erdemci Bayram’da çocuklar için gofret gibi dille dişleri temizleme ihtiyacı hissettiren tatlılar yerine, diş yüzeylerinde daha az kalan, bitter çikolata ve sütten mamül dondurma türü tatlıları öneriyor. Ama özellikle öğle yemeğinin ardından, su içmek ve dişlerini hemen fırçalamak şartıyla…

Öğün atlamanın, uygun biçimde beslenmeyi engellediğini ve karnı acıkan çocukların, abur cubur atıştırmalıklara yöneldiğini vurgulayan Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Erdemci, Ramazan Bayramı ziyaretlerindeki yoğun tatlı ikramının, çocukları mutlu ettiği kadar, diş çürüğü tehdidini de artırdığını hatırlatıyor.

“Beslenme alışkanlıkları ağız ve diş sağlığı için oldukça önemlidir. Gün boyu tüketilen gıdaların dişlerde kalan artıkları, ağızdaki bakteriler için besin kaynağı oluşturur. Ağız ortamını sürekli asidik pH a çeken gıdalar çürük oluşum riskini artırır” diyen Zeynep Erdemci, “Çocuklar için, bu tarz şekerli gıdalardan olabildiğince kaçınılmalı ve sadece ana öğünlerle birlikte verilmelidir” uyarısında bulunuyor.

Dr. Erdemci, çocukların vazgeçemediği abur cubur ve şekerli yiyecekler için anne babaların mümkün olduğunca seçici davranmaya çalışmaları gerektiğini de hatırlatıyor ve bu seçimin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Abur cubur seçiminde akılda kalması gereken şey şudur:

Biz yediğimizde dilimizle dişlerimizi temizleme ihtiyacı hissettiğimiz herşey çürük yapar. Saf çikolata ya da sütlü dondurma, gofretten daha masumdur. Çünkü tüketildikten sonra diş yüzeylerinde daha az kalır. Çocuğa dondurma yedirilecekse külah kullanılmaması daha iyidir. Çikolata seçilirken,kakao yağı oranı yüksek, rengi koyu (bitter) saf çikolatalar tercih edilmelidir”

Gündüz saatinde, ana öğünden sonra, bol su içmek ve dişleri hemen fırçalamak şartıyla…

Çocuklarda tatlı tüketiminin olabildiğince gündüz saatlerine kaydırılması gerektiğini de hatırlatan Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Erdemci, “Çünkü geceleri düşen tükürük akışı ile birlikte tamponlama kapasitesi azalır,çürük riski artar. Tatlı yiyecekler günde en fazla 1 kez ana yemekten sonra verilmeli, çocuğun bu tarz gıdalarla karnını doyurmasından kaçınılmalıdır. Ana öğünlerde tükürük salgılanması artacak, böylece dişin yıkama etkisi sağlanmış olacaktır” diyor.

Tatlı yedikten sonra çocuklara bol su içirilmesi ve dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini anlatan Erdemci, “Fırçalamanın bu tarz beslenmeden sonra değil de daha geç yapılması dişler üzerinde oluşan çürük oluşturucu ortamın devam etmesine ve riskin artmasına neden olur” uyarısında bulunuyor.

