Çoban Köfte tarifi | Çoban Köfte nasıl yapılır?
Çoban Köfte nasıl yapılır? İftara ne yemek pişirsem diye düşünenler için en güzel ve lezzetli tariflerden birisi olan Çoban Köfte'nin malzemelerini sizle için derledik. İşte Çoban Köfte tarifi...
Malzemeler;
Köfte harcı için;
250 gr orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
½ tatlı kaşığı sumak
Tuz
Karabiber
Sebze için;
1 adet kabak
2 adet kemer patlıcan
3 – 4 adet taze patates
3 adet domates
15 adet arpacık soğanı
5 – 6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
Kuru nane
Kuru kekik
Pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı;
Patlıcanlarınızı alacalı soyun. Kabak, patates, domates, sivri biber ve patlıcanı iri küpler olacak şekilde doğrayın. Sarımsaklarınızı ince doğrayın. En geniş fırın poşetinin içerisine bütün sebzeleri ekleyin. Üzerlerine kuru nane, kuru kekik, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.
Zeytinyağı gezdirin ve hafif karıştırın. Bir karıştırma kabına kıymayı koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, sumak ve kimyon ekleyip, iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcınızdan fındıktan büyük, cevizden küçük yuvarlak köfteler elde edecek şekilde hazırlayın. Hazırladığınız köfteleri de fırın poşetinize ekleyin ve harmanlayın. Domates ve biber salçasını az suda eritip üzerlerine dökün.
Torbanın ağzını klipsiyle kapatıp fırın tepsinize yatay olacak şekilde alın. Torbanın üzerine bir bıçak veya kürdan yardımıyla küçük delikler açın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.