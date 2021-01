Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek? Besmelenin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin diğer bir ismi ise Besmele şeklinde adlandırılmaktadır. Müslümanlar için mühim derecede önem teşkil eden bir kelimedir.

Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek?

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelime olan Bismillahirrahmanirrahim anlam itibariyle önemli bir yere sahiptir. Diğer bir anlamı olan besmele meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. Yani besmele bir işe Allhın adıyla başlamak onun ismini anarak başlamak demektir. Bir işe Allah'ın adıyla onu anarak başlamak o işin hayırlara delalet edeceğine işin hayırlı olacağına bir işarettir. Müslüman olan herkes bir işe başlarken yemek yerken dua ederken uyumaya hazırlanırken su içerken besmele ile başlarlar. Besmele hayatımızın her anını kapsayan bir İslami kelimedir. Bunun yanı sıra Bismillahirrahmanirrahim yani besmele ile bir işe başlanmadığı zaman o iş bereketsiz ve hayırsız olarak İslam dininde bu şekilde açıklanmaktadır.

Besmelenin Türkçe Anlamı ve Arapça Anlamı nedir?

Biz Müslümanlar günlük yaşantımızda bir işe başlarken besmele ile başlar işimizin yolunda gitmesi için Allaha dualarda bulunmaktayız. Bunun yanı sıra besmelenin Arapça yazılışı da Euzübillahimineşşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim olup anlam manası ise şöyledir ki kovulmuş şeytanın şerrinden Allaha sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla manalarına gelmektedir. Bu manadan da anlaşıldığı üzere besmele biz inanan Müslümanları her türlü kötülükten muhafaza etmektedir. İslam dini için önemli bir kelime olan besmele bütün inanan Müslümanları tarafından kötülüklere karşı korunmak amacıyla ve Allah'ın adını anarak sıkça kullanılan kelimeler arasında var olmaktadır.

Besmelenin Önemi Nedir?

İslam dini için önemli bir yeri olan besmele işlerimizin iyi gitmesi açısından birçok güzel kapıları açan bir anahtardır. Besmele biz Müslümanlar için Allaha seslenmek onun verdiği nimetlere şükretmek onun adıyla bir işe başlamak anlamlarına gelir. Besmelenin her işimizde kapıları açan işimizi kolaylaştıran koruyucu olması bakımızdan biz Müslümanlar için çok çok önemli bir yere sahiptir.

Besmelenin Fazileti Nedir?

Gerek dünya hayatı ile ilgili olsun gerekse ahiretle alakalı bir işe besmele ile başlamak Allah'ın adını anarak başlamak her inanan Müslüman için önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Besmele ile başlanan her işte bereket var olmaktadır. Besmelesiz başlanan her işte bereketsizlik ve hayırsız sonuç var olmaktadır. Bu açıdan besmele çok faziletli bir kelimedir.