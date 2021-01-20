Buhari Kimdir? İmam Buhari'nin Eserleri, Kitapları Ve Hadisleri

İmam Buhari, Buhara ilinden olduğundan bu isimle anılır. İslam alemi için önemli olarak kabul edilen Buhari, ilim insanı, güvenilir İslam hadisçisi olarak kabul edilen birisidir.



Buhari Kimdir?



Fars bir muhaddis olan Buhari, Özbekistan'ın Buhara kentinde doğmuştur. Fars olan Buhari, genç yaştayken Kur'an'ı, sonrasında Arapça dilini öğrenmiştir. İslam aleminin en büyük alimlerinden birisi olarak kabul edilen Buhari, İslam dünyasında en fazla okunan kişiler arasında yer alır. Uzmanlığı hadisler üzerine olan Ebu Abdullah Muhammed Bin İsmail, Hicri takvime göre 869 senesinde Özbekistan'ın Semekand şehrinde vefat etmiştir.



İmam Buhari'nin Eserleri Nelerdir?



Hadis rivayet eden Buhari'nin birçok eseri bulunur. Bu eserlerinin birçoğunda hadis rivayet eden Buhari, İslam'ın en ünlü mukaddislerinden biridir.

Tarih-ul Kebir

Cami-us Sahih

Tarih-ul Esvat

Tarih-us Sagir

Et Tarihi Fi Marifeti

Kitab-ı Duafa

6) Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis

Et-Tevârih-ul-Ensab

Esmâ-üs-Sahabe

Kitab-ül-Kûnâ

El-Edeb-ül-Müfred (Ahlakla ilgili hadis-i şerifleri toplayan eserdir)

Ref’ul-Yedeyn fissalâti

Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam

Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye

El-Akide yâhut Et-Tevhid

El-Câmi-ul-Kebir

Et-Tefsir-ül-Kebir

Kitab-ül-Mebsût

Buhari'nin Kitapları ve Hadisleri Hangileridir?



İslam alimleri arasından en çok bilinenlerinden birisi olan Buhari'nin naklettiği birçok hadisi mevcuttur. Bunlar arasında en fazla bilinenler olduğu belirtilebilir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder." Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129).

Buhari'nin çok sayıda kitaplaşan kitabı bulunur. Bunlar arasında en fazla bilinenler ise Tarih-ul Kebir ile Tarih-ül Esvat isimlidir.



Buhari'nin Kaç Tane Hadisi Bulunur?



Bu konuda pek çok tartışma bulunur. Kimi alimler, Buhari'nin sahih olmayan hadisleri olduğunu (kendisine ait olmayan) belirtirler. Ancak genellikle Buhari'nin toplamda 300 bin tane hadis rivayet ettiği ifade edilir.



Buhari'nin Kişiliği



Buhari'nin İslam aleminde kabul görülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, ilme verdiği önemdir. Nitekim alimler, onun devlet adamlarından uzak durduğunu, onların yanına gitmesinin ilmi küçük düşürmek olduğunu ifade ettiğini belirtirler. Ahlakıyla da Müslümanlara örnek olan Buhari, bilgi kaynağı olarak tabir edilir.