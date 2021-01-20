Buhari Kimdir? İmam Buhari'nin Eserleri, Kitapları Ve Hadisleri
Gerçek ismi Ebu Abdullah Muhammed Bin İsmail olan Buhari, 21 Temmuz 810 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Burada doğması nedeniyle Buhari ismini almıştır. Buhari kimdir, İmam Buhari'nin eserleri nelerdir, eserleri ve kitapları hangileridir gibi soruların yanıtlarını derledik.
İmam Buhari, Buhara ilinden olduğundan bu isimle anılır. İslam alemi için önemli olarak kabul edilen Buhari, ilim insanı, güvenilir İslam hadisçisi olarak kabul edilen birisidir.
Buhari Kimdir?
Fars bir muhaddis olan Buhari, Özbekistan'ın Buhara kentinde doğmuştur. Fars olan Buhari, genç yaştayken Kur'an'ı, sonrasında Arapça dilini öğrenmiştir. İslam aleminin en büyük alimlerinden birisi olarak kabul edilen Buhari, İslam dünyasında en fazla okunan kişiler arasında yer alır. Uzmanlığı hadisler üzerine olan Ebu Abdullah Muhammed Bin İsmail, Hicri takvime göre 869 senesinde Özbekistan'ın Semekand şehrinde vefat etmiştir.
İmam Buhari'nin Eserleri Nelerdir?
Hadis rivayet eden Buhari'nin birçok eseri bulunur. Bu eserlerinin birçoğunda hadis rivayet eden Buhari, İslam'ın en ünlü mukaddislerinden biridir.
Tarih-ul Kebir
Cami-us Sahih
Tarih-ul Esvat
Tarih-us Sagir
Et Tarihi Fi Marifeti
Kitab-ı Duafa
6) Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis
Et-Tevârih-ul-Ensab
Esmâ-üs-Sahabe
Kitab-ül-Kûnâ
El-Edeb-ül-Müfred (Ahlakla ilgili hadis-i şerifleri toplayan eserdir)
Ref’ul-Yedeyn fissalâti
Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam
Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye
El-Akide yâhut Et-Tevhid
El-Câmi-ul-Kebir
Et-Tefsir-ül-Kebir
Kitab-ül-Mebsût
Buhari'nin Kitapları ve Hadisleri Hangileridir?
İslam alimleri arasından en çok bilinenlerinden birisi olan Buhari'nin naklettiği birçok hadisi mevcuttur. Bunlar arasında en fazla bilinenler olduğu belirtilebilir.
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder." Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129).
Buhari'nin çok sayıda kitaplaşan kitabı bulunur. Bunlar arasında en fazla bilinenler ise Tarih-ul Kebir ile Tarih-ül Esvat isimlidir.
Buhari'nin Kaç Tane Hadisi Bulunur?
Bu konuda pek çok tartışma bulunur. Kimi alimler, Buhari'nin sahih olmayan hadisleri olduğunu (kendisine ait olmayan) belirtirler. Ancak genellikle Buhari'nin toplamda 300 bin tane hadis rivayet ettiği ifade edilir.
Buhari'nin Kişiliği
Buhari'nin İslam aleminde kabul görülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, ilme verdiği önemdir. Nitekim alimler, onun devlet adamlarından uzak durduğunu, onların yanına gitmesinin ilmi küçük düşürmek olduğunu ifade ettiğini belirtirler. Ahlakıyla da Müslümanlara örnek olan Buhari, bilgi kaynağı olarak tabir edilir.