Büluğ Çağı Nedir? Büluğ Çağı Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Biter?

Ergenliğin başlama yaşı takvim yaşından çok kemik yaşı ile doğrudan ilişkilidir. Kızlarda kemik yaşı 10-11, erkeklerde ise 11-12 yaşına geldiği zaman ergenlik belirtileri başlar. Her çocukta ergenlik farklı şekilde ve çocuğa özel bir şekilde seyreder.



Büluğ Çağı Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?



Büluğ çağı, her çocukta farklı şekilde ortaya çıkar. Kız çocuklarında ergenlik genellikle 10-11 yaşlarında ortaya çıkarken erkek çocuklarında ise, 11-12 yaşlarında ortaya çıkar. Son yıllarda çocukların da ergenlik çağına girdiği ile ilgili tartışmalar bulunuyor. Aynı zamanda Amerika'daki sosyoekonomik koşullar nedeni ile özellikle de kızlardaki ergenlik başlangıç yaşının erkene çekildiği ama bunun adet yaşına yansımadığı biliniyor.



Tüm dünyada obezitenin artması ile birlikte ailelerde kaygı oranı ve ergenliğin öne çekildiğine dair bir algı oluşuyor. Türk toplumu dikkate alındığında kızlarda ergenlik yaşı, 10-11 iken erkeklerde bu yaş, 1-2 yaş daha ileri kayabiliyor.



Ergenlik Belirtileri Nelerdir?



Ergenlik belirtileri kızlarda ve erkeklerde farklı bulgular ve farklı zaman aralıklarında ortaya çıkar.



Kız çocuklarında ergenlik belirtileri;

Meme tomurcuklanması

Koltuk altı ya da genital bölge tüylenmesi

Adetin görülmeye başlanması şeklinde sıralanabilir. Kız çocuklarında adet kanaması görülmesi genellikle ergenliğin başlangıcında değil de son döneminde ortaya çıkan bir belirtidir.

Erkek çocuklarında ergenlik belirtileri;

Yumurtalık hacminde artış yaşanması

Koltuk altında ve genital bölgede tüylenme oluşumu, genital bölgede renk koyulaşması, sabah ejakülasyonu ve penis boyunda büyüme şeklinde sıralanabilir.

Erkeklerde ses kalınlaşması ise, 13-14 yaşlarında başlar.

Ergenliğin Evreleri



Ergenliğin fizyolojik belirtileri 5'e ayrılır;

1. Evre; ergenlik öncesi dönem olarak da adlandırılır. Bebeklikten itibaren çocuklarda ergenlik belirtisi olarak meme tomurcuklanması, yumurta hacminde artış ve tüylenme şeklinde görülür.

2. Evre; kızlarda meme tomurcuklanması ve erkeklerde yumurta hacminin artmaya başlaması şeklinde ortaya çıkar.

3. - 4.Evre; Kız çocukları için boyun hızlıca uzamaya başladığı, meme gelişiminin devam ettiği ve iç organların adet döngüsüne hazırlanmaya başladığı süreçtir. Erkek çocukların da ise ergenliğin orta ve son sürecinde, hızlı boy atma ve sesin kalınlaşmaya başlaması gibi durumlar gözlemlenir.

5. Evre; Ergenliğin tamamlanma aşamasında olduğu dönemdir. Kızlarda adet kanamaları, erkeklerde ise yumurta üretimi başlar.

Ergenlikte Boy ve Kilo Nasıl Olmalıdır?



Her çocuğun boyu ve kilosu, ergenlik döneminde genetik ve fiziksel faktörler nedeni ile farklılık gösterebilir. Ergenliğin başlama yaşı, özellikle de kız çocuklarında vücutta bulunan yağ oranı ile doğrudan ilgili olabilir. Obez çocuklar, bu nedenle yaşıtlarına göre biraz daha erken dönemde ergenliğe girebilir. Bunun aksine sık egzersiz yapan boy ve kilo indeksi, vücut yağ oranı düşük olan çocuklarda ergenlik gecikebilir. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha erken ergenlik dönemine girip bu süreci daha çabuk tamamlayabilir.