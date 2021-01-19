Ebced Hesabı Nedir? En Hızlı Ebced Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ebced, Arap alfabesinin eski sıralanışının ilk dört harfi olan "Elif-Ba-Cim-Dal" harflerinin ilk harfleriyle oluşmuştur. Ebced hesaplamasında Arap alfabesindeki harflere belirli rakamlar bir sistem oluşturulmuştur. Bir nevi şifreleme işlemidir.

Ebced Hesabı Nedir?

Ebced, Arap harflerinin akılda kolaylıkla kalması için geliştirilmiş bir formüldür. Eski Arap alfabesindeki her harfe özel bir rakam verilmiştir. Zamanla ebced harflerinin değişik sistemlere göre farklı şekillerde sayı değerleri ortaya çıkmış. Birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, bazı şifreler ortaya çıkıyor. Bu işlerle uğraşanlar ve halk arasında bu kelimelerin, harflerin bazı sırlara, güçlere sahip oldukları inancı yayılıyor.

Ebced hesabı; birler basamağını oluşturan ebced, hevvez, hutti; onlar basamağını oluşturan kelemen, saf'es, yüzler basamağını oluşturan karaşet, sehaz, dazağ kelimelerinden oluşuyor. Her kelime de özel rakamlar içeren Arap harflerinden oluşuyor.

Ebced: Elif:1, Ba:2, Cim:3, Dal:4

Hevvez: He:5, Vav:6, Ze:7

Hutti: Ha:8, Tı:9, Ya:10

Kelemen: Kef:20, Lam:30, Mim:40, Nun:50

Sa'fes: Sin:60, Âyn:70, Fe:80, Sad:90

Karaşet: Kaf:100, Rı:200, Şın:300 Te:400

Sehaz: Se:500, Hı:600, Zel:700

Dazağ: Dad:800, Zı:900, Ğayn:1000

Ebced Hesabı Nerelerde Kullanılıyor?

1- Tarih düşürme; Genellikle şairler, yazarlar tarafından kullanılıyor. Bir olayın tarihini mısra, beyit veya ibare içinde ebced hesabını yaparak uyguluyorlar.

2-Cefir ilmi; Gelecekte olacak olayları öğrenme.

3- Vefk yazımı; Kişinin musibet, bela, kem göz, büyü gibi durumlardan kurtarmak için kullanılıyor.

4- Tasavvuf ilmi; Müminin Allah yolunda kendini bulması için uygulanıyor.

5- Sihir; İnsanların dileklerini yerine getirmek için hoca ve medyumlar tarafından kullanılıyor.

En Hızlı Ebced Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir ismin ebced hesaplaması yapılacağı zaman öncelikle Arapça harflerle yazılır. Her harfe karşılık gelen tablodaki rakamlar tespit edilir. İsminize tekabül eden Esma-ül Hüsna'yı bulmak için ebced değerli Esma-ül Hüsna tablosuna bakıyorsunuz. Örneğin kişinin adı Murat olsun, ismin ebced değeri 245'tir. Bu isme en yakın ebced değerli Esma "Ya Nur"'dur.

Ebced hesaplamasıyla burcunuzu öğrenmek istiyorsanız kendi adınız ile birlikte annenizin adının ebced değerlerini buluyorsunuz. Bulduğunuz ebced değerlerini toplayıp, 12'ye bölüyorsunuz. Çıkan rakamı burç listesinden buluyorsunuz. Örneğin adınız Acar, Annenizin adı Ebru olsun. Acar'ın ebced değeri 205, Ebru'nun 209'dur. İkisinin toplamı 414 yapıyor. 414'ü 12'ye böldüğünüzde kalan değere bakıyorsunuz. Kalan sayı 6 olduğu için yıldızname burcuna göre burcunuz Başak'tır.